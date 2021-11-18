أسعار فئات السيارة بيجو 301 الرسمية من الوكيل بمصر

شهد سوق السيارات حالة من التذبذب في الأسعار والركود خاصة بعد ارتفاع الأوفر برايس الخاص بالسيارات وهو المبلغ المالي الذي يفرضه صغار الموزعين بسعر غير رسمي على أنواع السيارات لسرعه التسليم، وقال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات حاليا يشهد حالة من الركود بعد ارتفاع الأسعار منذ بداية شهر نوفمبر الجاري.

وأوضح أن بعض التجار استغلوا الموقف وفرضوا الأوفر برايس لاستلام السيارة، مؤكدًا أن قرار جهاز حماية المستهلك أعلن عن قرار رسمي تم نشره في الجريدة الرسمية هو إلغاء الأوفر برايس بهدف التصدي للجشع في الأسعار والسيطرة عليه.

أسعار بيجو 301

وفي نفس السياق كشف عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن العلامة الفرنسية من السيارة بيجو شهدت نشرت أسعار سيارات بيجو 301 موديل 2022 الفئة الأولى بقيمة بلغت 362 ألفا و990 جنيها، وسعرت الفئة الثانية بنحو 399 ألفا و990 جنيها، والفئة الثالثة بـ437 ألفًا و990 جنيهًا داخل السوق المحلية خلال أكتوبر الحالي؛ وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن الوكيل الحصري للعلامة التجارية بيجو في مصر.

مواصفات السيارة بيجو 301

ينتمي طراز بيجو 301 لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 115 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات «أوتوماتيك».

وطبقًا للبيانات المعلنة عن بيجو، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.3 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

بيجو 301

الأبعاد الخارجية

الطول 4445 مم

العرض 1953 مم

الارتفاع 1474 مم

سعة الشنطة الخلفية 506 لتر

مواصفات بيجو 301 موديل 2022

ومن المواصفات السيارة بيجو 301 موديل 2022 ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS.

ودعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها مصابيح ضباب أمامية، ومكيف هواء، وعجلة القيادة متحركة في اتجاهين، وتحكم عن بعد في فتح وغلق الأبواب والشنطة الخلفية، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وإمكانية ضبط مستوى ارتفاع المقاعد، والاكصدام الأمامي والخلفي بلون السيارة، وجنوط 16 بوصة وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من “راديو – مدخل USB – وبلوتوث، وغيرها.

بينما تضم الفئة الثالثة من بيجو 301 الفئة الثانية Allure بكافة التجهيزات الموجود بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومن أبرزها مثبت ومحدد سرعة، وحساسات ركن وكاميرا خلفية، ومصابيح ضباب أمامية led، ومرايات جانبية كهربائية، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، ومسند يد أمامي مع مساحة تخزين، وعجلة القيادة من الجلد، وشاشة مرأة للهاتف، وشاشة وسائط 7 بوصة.