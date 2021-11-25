أشرف الغندور: قسم الباطنة بطب الإسكندرية حقق طفرة في أمراض الدم

أكد الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أنه يفخر كونه أحد خريجي كيلة الطب جامعة الإسكندرية، وتحديدًا قسم الباطنة، باعتباره واحدًا من أعرق الأقسام بكلية الطب جامعة الإسكندرية، مشيرًا إلى ما حققه من طفرة نوعية في شتى تخصصاته الفرعية الدقيقة في أمراض الباطنة والدم.

مميزات قسم أمراض الباطنة بطب الإسكندرية

وأضاف الغندور، خلال كلمته على هامش افتتاح فاعليات المؤتمر السنوي لقسم أمراض الباطنة بطب الإسكندرية، أنه يضم نخبة من أكبر الأساتذة والعلماء الكبار الذين ساهموا في تخريج أطباء أكفاء ساهموا في تقدم الطب بمصر والعديد من الدول العربية وتحسين الخدمة الصحية المقدمة لملايين المرضى على مر السنين.

المؤتمر السنوي لقسم أمراض الباطنة بطب الإسكندرية

وجاءت فاعليات المؤتمر السنوي لقسم أمراض الباطنة بطب الإسكندرية تحت عنوان «الطوارئ في أمراض الباطنة»، لمناقشة الحالات الطارئة في الأمراض الباطنة، وذلك بالقاعة الكبري بكلية الطب، وبحضور الدكتورة وفاء السحلي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي عبد المحسن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن الشايب، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ولفيف من كبار أساتذة قسم الباطنة والطلاب.

أحدث طرق التشخيص والعلاج في أمراض الباطنة والدم

وفي نهاية كلمته، أكد نائب رئيس جامعة الإسكندرية أن المؤتمر سيشهد ناجحًا من الناحيتين الأكاديمية والبحثية، لاسيما أنه يناقش أحدث طرق التشخيص والعلاج في أمراض الباطنة والدم، وسيشهد جلسات علمية تتناول العديد من المحاضرات المهمة في علاج المرضى من حيث أحدث أنواع العلاجات والأدوية.