لارا إسكندر: «بنتي هتبقى فخورة بيا لما تشوف أغنية افتتاح طريق الكباش»

كشفت الفنانة لارا إسكندر، عن إحساسها بالمشاركة في حفل طريق الكباش، قائلة: «في الأول مكونتش مصدقة، وكنت مسافرة برة بصور، فكلمت أهلي قولتلهم أعمل إيه؟.. أكيد هقول آه بس أعمل إيه دلوقتي؟، كانت الصراحة تجربة هايلة».

لارا: ترجمت كلمات أغنية الحفل بالإنجليش والفرنش

وأضافت خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، في تغطية قناة «on» لحفل طريق الكباش، «قعدنا مدة طويلة نظبط الكلام الإنجليزي في الأغنية، ونراجع الفرينش والإنجليش مع العربي، أنا ترجمت الكلام العربي وحولته للإنجليش»

وعن غنائها مع المطرب محمد حماقي، قالت: «معنديش مشكلة لما كنت بغني بالعربي جنب حماقي، لأني مغنيتش كتير بالعربي، وتجربتي إني أغني مع حماقي كانت تجربة حلوة أوي، وبقالي فترة ابتديت أغني بالعربي، والتجربة كلها حلوة».

أنا مصرية 100%

وتابعت: «الصعوبة في الأغنية إنها كانت طبقتها عالية شوية بالنسبة ليا، وكنت بقول لمامتي النهاردة إني فخورة إن بنتي لما تفتح يوتيوب أو التلفزيون في يوم من الأيام، وتعرف إن مامتها عملت كدة لبلدها، وبعض الناس مش بتشوفني إني مصرية أوي، لكن أنا بعتبر نفسي مصرية 100%».

وخطفت الفنانة المصرية الإيطالية لارا إسكندر، الأنظار خلال حفل افتتاح طريق الكباش، المقام حاليا في محافظة الأقصر، بحضور رئيس الجمهورية، وعدد كبير من المسؤولين والوزراء، وتنقله وسائل الإعلام العالمية.

لارا إسكندر تبلغ من العمر 31 عاما

لارا شاركت في الحفل بتقديم أغنية «حلوة بلدنا حلوة»، مع الفنان محمد حماقي، وقدمت الجزء الخاصة باللغات الأجنبية في الأغنية.