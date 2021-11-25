تعديلات جديدة على أسعار شيفرولة في السوق المصري

شهد سوق السيارات في مصر، تغيرات عدة في الأسعار، ومن بين الشركات التي أجرت تعديلات على أسعارها مؤخراً «شيفرولة»، زادت أسعار بعض الطرازات بينما انخفضت أخرى.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، موصفات وأسعار سيارات شيفرولة بعد تعديلها:

سيارة شيفرولة أوبترا 2022

شهدت السيارة انخفاضا في فئتيها بمعدل 3500 جينه، وتأتي الفئة الأولى بسعر 201 ألف و500 جنيه، والفئة الثانية بسعر 208 آلاف جنيه.

بينها شهدت الفئة الثالثة والرابعة، زيادة بقيمة 3500 جينه، وجاءت الفئة الثالثة بسعر 224 ألفا و500 جنيه، والفئة الرابعة بسعر 231 ألف جنيه.

وتأتي السيارة بمحرك 1500CC مكون من 4 أسطوانات، ويولد قوة 110 أحصنة عند 5.800 لفة في الدقيقة.

وأقصى عزم للدوران 147 نيوتن عند 3.600 لفة في الدقيقة، وتصل لسرعة قصوى 170 كم/س.

ِسيارة شيفرولة كابتيفا 2022

شهدت السيارة زيادة في أسعارها، بقيمة خمسة آلاف جنيه، على جميع فئاتها في السوق المصري.

وتأتي السيارة في السوق المصري بأربع فئات، الأولى بسعر 349 ألف جنيه، والثانية بسعر 375 ألف جنيه، والثالثة بسعر 395 ألف جنيه، والرابعة بسعر 415 ألف جنيه.

وتأتي السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر، 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 148 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 255 نيوتن/ متر.

والمحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك من طراز CVT، مكون من 7 سرعات، وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتستهلك متوسط 8.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كيلومتر/ ساعة.

- تأتي السيارة بأبعاد «4655 ملم طول، 1836 ملم عرض، 1760 ملم ارتفاع».

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 185 ملم، ويصل طول قاعدة العجلات 2750 ملم.