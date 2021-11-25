القصة الكاملة لمقتل مسن على يد 3 شباب بمدينة نصر بسبب مغسلة سيارات «فيديو»

شهد أحد شوارع منطقة مدينة نصر بالقاهرة واقعة مأساوية، حينما أقدم 3 شباب على قتل مسن، 60 عامًا، باستخدام «حديدة» وعصا، ما أسفر عن مصرعه بمجرد وصوله الى المستشفى متأثرًا بإصابته في أنحاء متفرقة من الجسد، وضُبط المتهمون واُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

والتقطت «الوطن» بثًا مباشرًا من المنطقة التي شهدت واقعة مقتل المسن على يد 3 شباب من العاملين بالمغسلة.

مشاداة كلامية وتدخل الأهالي

لم يتحمل «مصطفى» صاحب الـ60 عامًا، ويعمل ميكانيكي، الصوت المرتفع القادم من المغسلة بجوار منزله بأحد شوارع منطقة مدينة نصر بالقاهرة، وحينما خرج من الشقة وأبلغهم باعتراضه على ذلك نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك بالأيدي، وسرعان ما تدخل الأهالي وأنهوا الأمر.

تجدد الخلاف

وفي اليوم التالي تجدد الخلاف مرة أخرى، وتجمع الأهالي من أجل عقد جلسة للصلح بينهم، وأثناء الجلسة فوجىء المجني عليه بـ3 شباب يقومون بالتعدي عليه بضربات في أنحاء متفرقة بالجسد، حيث أصابته إحدى الضربات بـ«حديدة» في منطقة الجمجمة، كما أصيب بضربات بـ«العصي» فى أنحاء متفرقة من جسده.

مصرع المسن

وبمجرد سقوط المسن أرضًا حمله الأهالي وتوجهوا به إلى المستشفى محاولين إسعافه، لكن لم يمر على وصوله أكثر من ساعة حتى توفى متأثرًا بإصابته بتهشم في الجمجمة وكسور في أنحاء متفرقة من جسده.

وضُبط المتهمون، واُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وقال المتهمون أمام جهات التحقيق إنهم لم يقصدوا قتل المجني عليه.

تشييع جثمان الضحية

وشيع المئات من الأهالي جثمان المجني عليه إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه بمدينة طنطا، بمحافظة الغربية، وسط حالة من الحزن الشديد بين الأهالي على الفقيد.

وذكر الأهالي في المنطقة، أن المجني عليه كان يتمتع بسمعة طيبة، وكثيرًا ما كان يتدخل لفض الخلافات بين الأهالي والجيران.

ووردت إشارة من أحد المستشفيات إلى قسم شرطة مدينة نصر، تفيد بوصول «مصطفى»، 60 عامًا، مصابًا بجروح في أماكن متفرقة من الجسد، ووفاته متأثرا بتلك الإصابات.

وبالانتقال والفحص، تبين مقتل المسن على يد 3 أشخاص بسبب اعتراضه على مغسلة السيارات الموجودة بجوار منزله، وضُبط المتهمون وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما أمرت جهات التحقيق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات حبسهم 15 يومًَا.