«فرانس 24»: افتتاح طريق الكباش في احتفال ليلي مهيب

سلّطت شبكة (فرانس 24) الإخبارية، اليوم الخميس، الضوء على الاحتفالية العالمية التي نظمتها جمهورية مصر العربية اليوم بافتتاح طريق الكباش، واصفة الحدث بأنه «احتفال ليلي مهيب».

فرانس 24: مصر تكشف عن طريق على جانبيه مئات تماثيل أبو الهول برأس كبش

وقالت الشبكة الفرنسية إن مصر كشفت اليوم عن طريق تصطف على جانبيه مئات من تماثيل أبو الهول برأس كبش يعود تاريخها إلى آلاف السنين.

وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعددا آخرا من المسؤولين افتتحوا اليوم رسميا طريق الكباش، الذي يزيد عمره عن 3500 عام، ويُعد أحد أهم المعالم الأثرية في محافظة الأقصر، ويمتد مسارُه من معبد الكرنك إلى معبد الأقصر بطول 2700 متر.

تعهد بجعل مصر متحف في الهواء الطلق

ولفتت الشبكة إلى أن هذا الطريق كان يسمى في الأساطير المصرية القديمة بـ «طريق الرب».

ونوهت القناة إلى أن وزارة السياحة والآثار المصرية تعهدت بجعل مصر واجهة مفضلة للسياح من خلال تحويلها إلى متحف في الهواء الطلق.