عمرو وهبة بعد مشاركته في افتتاح طريق الكباش: حدث تاريخي ومهم

أعرب الفنان الشاب عمرو وهبة، عن سعادته البالغة، لمشاركته في الفيلم الوثائقي الذي عُرض عن محافظة الأقصر، خلال حفل افتتاح طريق الكباش، الذي انتهت فعالياته قبل قليل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء والمسئولين.

وقال «وهبة»، لـ«الوطن»: «فرحان وفخور بالحدث، من حيث كل حاجة، بداية من المكان ومكانة المنطقة أيضًا التي شهدت الحفل، ومخرج الفيلم تامر محسن»، واصفًا الحفل بقوله: «حدث تاريخي مهم جدًا، مبسوط جدًا إني كنت جزء منه ولو كان جزء صغير».

فيلم وثائقي عن مدينة الأقصر

يذكر أنّ الفنان عمرو وهبة، شارك في فيلم وثائقي، عن مدينة الأقصر ومعالمها، وظهر معه الفنان آدم الشرقاوي، وأسماء أبو اليزيد، ورامي عاشور، والفيلم سيناريو وإخراج تامر محسن، إذ حظى بردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد افتتاح طريق الكباش بمثابة تحول في محافظة الأقصر إلى متحف عالمي مفتوح، للاستمتاع بسحر الرحلة سيرا على الأقدام بين معبدي الأقصر والكرنك، وترجع أهميته إلى كونه كان يجري فيه احتفالات أعياد «الأوبت» أو الاحتفال بموسم فيضان النيل، حيث أن قدماء المصريين كانوا يعتقدون أن الإله آمون ينتقل فيه إلى مقر الحريم، من أجل التزاوج والخصوبة ومن ثم الخير والنماء للبلاد.

طريق الكباش

يعتبر طريق الملوك، أو الكباش طريق الاحتفالات في مصر الفرعونية، حيث يربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك مرورا بمعبد موت، حيث تتراص على جوانب الطريق تماثيل من الحجر الرملي تحاكي تمثال أبو الهول ولكن برأس كبش بداية، والذي جرى تشييده خلال عصر الأسرة الـ18، ثم استكمل الملك نختنبو الأول، أحد ملوك الأسرة الثلاثين بناء الجزء المتبقي من الطريق الذي تصطف على جانبيه تماثيل على هيئة أبو الهول برأس إنسان، وفقا لوزارة الآثار والسياحة.