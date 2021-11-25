رامي عاشور يكشف كواليس مشاركته بفيلم حفل طريق الكباش: صورته في يوم

أعرب رامي عاشور، لاعب الإسكواش العالمي، عن سعادته الكبيرة بالنجاح الكبير الذي حققه حفل طريق الكباش، مؤكدًا أنه مبهر لأي شخص.

مشاركة رامي عاشور في فيلم بحفل افتتاح طريق الكباش

وكشف رامي عاشور، كواليس مشاركته في فيلم وثائقي، عن مدينة الأقصر ومعالمها، الذي عُرض خلال حفل افتتاح طريق الكباش، الذي انتهت فعالياته قبل قليل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء والمسئولين.

تصوير الفيلم على مدار يوم كامل

وقال رامي عاشور، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنه صور الفيلم على مدار يوم كامل مع وزير السياحة والآثار الدكتور خالد عناني منذ أسبوعين تقريبًا، مؤكدًا أن كل فنان صور على مدار يوم كامل، متابعًا أنه فخور بالتطوير الذي حدث في البلد بالكامل.

يذكر أنّ رامي عاشور، شارك في فيلم وثائقي، عن مدينة الأقصر ومعالمها، وظهر معه الفنان آدم الشرقاوي، وأسماء أبو اليزيد، وعمرو وهبة، والفيلم سيناريو وإخراج تامر محسن، إذ حظى بردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد افتتاح طريق الكباش بمثابة تحول في محافظة الأقصر إلى متحف عالمي مفتوح، للاستمتاع بسحر الرحلة سيرا على الأقدام بين معبدي الأقصر والكرنك، وترجع أهميته إلى كونه كان يجري فيه احتفالات أعياد «الأوبت» أو الاحتفال بموسم فيضان النيل، حيث أن قدماء المصريين كانوا يعتقدون أن الإله آمون ينتقل فيه إلى مقر الحريم، من أجل التزاوج والخصوبة ومن ثم الخير والنماء للبلاد.

طريق الكباش

يعتبر طريق الملوك، أو الكباش طريق الاحتفالات في مصر الفرعونية، حيث يربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك مرورا بمعبد موت، حيث تتراص على جوانب الطريق تماثيل من الحجر الرملي تحاكي تمثال أبو الهول ولكن برأس كبش بداية، الذي جرى تشييده خلال عصر الأسرة الـ18، ثم استكمل الملك نختنبو الأول، أحد ملوك الأسرة الثلاثين بناء الجزء المتبقي من الطريق الذي تصطف على جانبيه تماثيل على هيئة أبو الهول برأس إنسان، وفقا لوزارة الآثار والسياحة.