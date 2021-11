رامي عاشور يطرح أغنية «أكلم مين»

طرح الفنان رامي عاشور، أحدث أغنياته، التي تحمل اسم «أكلم مين»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، حيث يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في أغنية «النار القايدة».

صُنّاع أغنية أكلم مين

أغنية «أكلم مين» من ألحان رامي عاشور، وكلمات رامي عاشور وبريهان الأتربي، وتوزيع وتسجيل رامي سمير، وتم تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية خارج مصر، مع المخرج دامبي.

كلمات أغنية أكلم مين لـ رامي عاشور

أخدتنى ‏في لحظة من غير ولا صوت وأنا عندي ملاحظة

she is so very cute

مش شايف غيرهاطب اروح انا لمين طب اروح اكلمها ؟ ولا اكلم مين؟

‏هاتولي بقى حد كبير اكلمة

‏هي فين أبوها دي وانا افهموا

‏ده كل الناس حاسين بحالي

‏وهي ولا حسه الي أنا بعمله

‏جمعت الجرأه وليقتنى بروح بتقدم خطوة وأنا روحي بتروح ‏

‏وخلاص هحكلها جه حد غريب من ايدها اخدها طلع ليها حبيب

‏هاتولي بقى حد كبير اكلمة

‏هي فين أبوها دي وانا افهموا

‏ده كل الناس حاسين بحالي

‏وهي ولا حسه الي أنا بعمله

رامي عاشور يُقدم أغنية أكلم مين في حفله الأول خارج مصر

يذكر أنّ الفنان رامي عاشور، قد أحيا حفلًا غنائيًا في مدينة نيويورك، يوم الأحد الماضي، حيث يأتي ذلك الحفل هو الأول له، خارج مصر، وقدم خلال الحفل عدد من أغانيه، بالإضافة إلى «أكلم مين»، والتي طرحها منذ قليل".

وكشف لاعب الاسكواش السابق رامي عاشور، قبل أيام، عن برومو أغنيته الجديدة «أكلم مين» عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

نيللي كريم تدعم رامي عاشور بمشاركة برومو أغنية أكلم مين

وحرصت الفنانة نيللي كريم زوجة شقيقه الكابتن هشام عاشور، على دعمه من خلال مشاركة برومو الأغنية عبر خاصية ستوري على حسابها بإنستجرام.