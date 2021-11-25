هايدي موسى: الغناء في حفل الكباش «شرف».. وحتشبسوت كانت ملهمة للجميع

أعربت الفنانة هايدي موسى، عن سعادتها البالغة لاختيارها للمشاركة في حفل افتتاح وإحياء طريق الكباش بمحافظة الأقصر، والذي حضره رئيس الجمهورية و20 وزيرًا وأكثر من 200 من ممثلي وكالات الأنباء والصحف والقنوات التليفزيونية المحلية والدولية، ومجموعة من المدونين والمؤثرين المصريين والأجانب.

شرف المشاركة في حفل طريق الكباش

وقالت هايدي لـ«الوطن» إن مشاركتها بحفل افتتاح طريق الكباش، يعد فخر وشرف كبير لها، من منطلق أنه حدث كبير وهام، ويلقى اهتمام كافة وسائل الإعلام.

وعلقت على غنائها أنشودة حتشبسوت قائلةً: «سعيدة لاختياري لأداء أنشودة حتشبسوت لكونها امرأة قوية وقادت مصر في فترة صعبة، وكان هناك العديد الذين حاولوا محاربتها، كما أنها كانت شخصية ملهمة للرجال والسيدات».

الشكر موصول للمايسترو نادر عباسي

وقدمت الشكر للمايسترو نادر عباسي، الذي اختارها لتقديم هذه الملحمة الموسيقية الرائعة قائلة: «كل الشكر للمايسترو نادر عباسي الذى وثق فى موهبتي، خاصة أنها المرة الأولى التي أقدم فيها الغناء الأوبرالي والمصري القديم، وأتمنى أن يكون الجمهور قد سعد بأدائي».

وانطلق حفل افتتاح طريق الكباش الأسطوري في مدينة الأقصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته، في مراسم تحاكي احتفالات المصريين القدماء منذ أكثر من 5 آلاف سنة بأعياد «الأوبت»، ليصبح بذلك أكبر طريق مفتوح يضم آثار في العالم، وذلك بهدف التروّيج للسياحة في مدينة الأقصر، وإظهار ما تمتلكه من ثروة سياحية وأثرية.

وقدّم الكرنفال الذي اتجهت نحوه أنظار العالم، مجموعة من الإعلاميين الذين استعرضوا تاريخ الأقصر وما تحويه من معابد وآثار فرعونية خلابة، لاسيما طريق الكباش.

إعلاميون قدّموا احتفالية طريق الكباش بالأقصر

وجاء من بين الإعلاميين الذين قدموا الحفل «الإعلامية إيمان الحصري، والإعلامية إنجي القاضي، والإعلامية ندى رضا، والإعلامي حسام حداد، والإعلامية نانسي نور، والإعلامي محمد الشاذلي، والإعلامية هدير أبو زيد، والإعلامية نهى درويش».

مع شارة الانطلاق، اصطفت الفرق المشاركة واتخذ 600 شاب مواقعهم على طول طريق الكباش، رافعين البيارق والأعلام، وثلاث محفات تمثل ثالوث طيبة المقدس «آمون وموت وابنهم خنسوفي».