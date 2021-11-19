أحمد فهمي عن علاقته بشيكابالا: «كنا أصحاب جدا ومش حابب أنفخ في النار»

اكتفى الفنان أحمد فهمي، بالحديث عن أزمته السابقة مع نجم الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا، قائلا: «أحنا كنا أصحاب جدا وأنا مش حابب انفخ في النار، ودي مش خناقة مع ممثل، دي خناقة قلبت بأهلي وزمالك وتعمل فتنة ما بين الجماهير».

فهمي: لا توجد عداوة بيني وبين شيكابالا

وأضاف أحمد فهمي، في حوار ببرنامج «حبر سري»، على قناة «القاهرة والناس»، الخميس، عدم وجود عداوة بينه وبين نجم الزمالك، مضيفا: «شيكابالا هو مش عدوي ومش بنكره بعض ولو شوفنا بعض مش هنتخانق تاني، ومش بحب انفخ فى النار»، لافتا أن اختلافه مع شيكابالا شئ واحترامه للزمالك شئ آخر.

وعن حقيقة توسطه لشيكابالا للعب في النادي الأهلي رد قائلا: «هو عارف إيه اللى حصل وأنا عارف إيه اللى حصل، ومش هنفخ في النار».

من ناحية أخرى أكد الفنان أحمد فهمي، أن صديقه الفنان أكرم حسني، أكثر نجوم الكوميديا الذين يستطيعون إضحاكه، قائلا: «أكرم حسني ومصطفى خاطر وعلى ربيع أخواتي، وأكثر ناس صحابي فى الوسط الفني، وأكرم بيضحكني أكتر من أي حد، وهو أقرب حد ليا فى الدنيا».

أكرم حسني أكتر حد بيضحكني

وتابع: «هشام ماجد وشيكو عشرة عمر 26 سنة، وهما حاجة والباقي حاجة، وفيه علاقات عائلية، ولكن يمكن الفترة دي بحكم الشغل أنا وأكرم مقربين أكثر».

وأكد الفنان أحمد فهمي، أنه لم يقدم أي دور فني غير راض عنه، متابعا: «راضي على كل الأدوار وعمري ما عملت أدوار عشان عليا ديون أو أقساط، وعمري ما بتحط تحت ضغط، واختياراتي من دماغي والتوفيق بتاع ربنا».

ولفت «فهمي»، إلى عدم صحة الشائعات التي زعمت وقوع مشاجرة مع الفنان أحمد حاتم، بسبب مشاهد الفنان أحمد حاتم مع زوجته هنا الزاهد في فيلم قصة حب، قائلا: «هنا الزاهد وأحمد حاتم لهم أكثر من عمل بعد فيلم قصة حب، ولو أنا مضايق من أحمد هخلي مراتي تمثل معاه كل الأعمال دي؟».