طلاب جامعة الأزهر يتصدون للمخدرات والإدمان بحملات توعية

نظم طلاب كلية التربية الرياضية للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، مبادرة طلابية، تحت عنوان «طلاب جامعة الأزهر صفا واحدا ضد الإدمان والمخدرات»، وذلك في إطار حرص جامعة الأزهر، على التصدي لكافة التحديات المجتمعية، ودعمًا لجهود الدولة نحو الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تصدي جامعة الأزهر للتحديات المجتمعية التي تواجه الشباب

وأعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن هذه الجهود، تقام في إطار نشاط قطاع خدمة المجتمع بالجامعة، الذي يحرص على أن يكون في طليعة الصفوف دائما، ويتصدى لأي تحديات مجتمعية تواجه شباب الوطن، لافتا إلى أن «الجهل والفقر والمرض» تعد التحدي الأكبر أمام تحقيق التنمية المستدامة.

إشادة بدور طلاب طلاب كلية التربية الرياضية

وأشاد نائب رئيس الجامعة، بما قام به طلاب كلية التربية الرياضية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة، من جهود توعوية داخل الحرم الجامعي، بهدف تعريف الشباب وتوعيتهم بأضرار المخدرات، لافتا إلى أن طلاب جامعة الأزهر، نماذج مضيئة ومشرفة في جميع المجالات، لأنهم تعلموا صحيح الدين على أيدي علماء الأزهر الشريف، مما جعلهم محصنين بفضل المولى عز وجل ضد هذه التحديات التي تسعى للنيل من الشباب باعتبارهم رجال الغد وقادة المستقبل، إضافة إلى المحاضرات التوعوية بأضرار المخدرات على صحة وسلامة الجميع، وأيضا توزيع بوسترات توعية داخل الحرم الجامعي.

كان ذلك برعاية الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، والدكتور سيد معوض، وكيل كلية التربية الرياضية للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور وليد عبد الظاهر.

جدير بالذكر أن هذه الأنشطة تقام بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والمخدرات.