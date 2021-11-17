حملات توعية بحقوق الإنسان لطلاب مركز ديرمواس بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن وحدة حقوق الإنسان التابعة لإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، تواصل فعاليات الحملات التوعوية لطلاب المدارس، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان والتي من محاورها تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، بهدف نشر الوعي الثقافي والفكري بكافة الجوانب بهدف تعزيز دور التنمية الشاملة لكافة المستويات الفكرية والثقافية.

وتشمل فعاليات الحملات توعية طلاب المدارس بالالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وأهمية التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، بالإضافة للتعرف على طرق الوقاية من فيروس كورونا، حرصاً على منع انتشار العدوى وحفاظا على سلامة صحة أبنائنا الطلاب، كما يتم تقديم شرح تفصيلي لما يتم إنجازه من مشاريع داخل مبادرة حياة كريمة لتعزيز الشعور بالانتماء والحس الوطني لدى الطلاب.

التوعية بترشيد المياه

ونظمت وحدة حقوق الانسان، وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حملات توعوية بمدرسة عزبة الفرجاني للتعليم الأساسي بإدارة ديرمواس، حيث شارك في الفعاليات عدد من الجهات المعنية، كما تم تقديم عروض مسرح وأغاني وتوعية بأهمية ترشيد المياه، إضافة لتوزيع هدايا على الطلاب.

مشروعات حياة كريمة

وتابع محافظ المنيا الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بهدف الوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد، حيث تستهدف المبادرة 192 قرية و757 تابعا داخل 5 مراكز هي مغاغة، والعدوة، وأبوقرقاص، وملوي، وديرمواس، ويستفيد منها نحو 3 ملايين مواطن.