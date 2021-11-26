المصريون بالخارج يتابعون حفل طريق الكباش في تجمعات: فخورون ببلدنا (فيديو)

حرص أبناء مصر في الخارج، على مشاهدة حفل افتتاح طريق الكباش، من الدول المختلفة، في تجمعات بينهم، سواء على نطاق الصداقة أو العائلة، إذ عادة ما ينتظر المصريون في الغربة أي لحظات تجمعهم بمصر، وتشعرهم بالدفء والحنين للوطن.

وفي لندن، تجمع عدد من الجالية المصرية معًا لمشاهدة حفل افتتاح طريق الكباش، بمشاعر من الفخر، بعدما شاهدوه اليوم في حفل افتتاح طريق الكباش، حيث حرص المصريون هناك على التجمع للتعبير عن اعتزازهم ببلدهم، وذلك على الرغم من أن موعد الحفل جاء في توقيت العمل بلندن، إلا أنهم حرصوا على التجمع والمشاهدة.

الجالية في لندن شاركت أخبار الحفل مع المواقع الأوروبية

وأوضح مصطفى رجب، رئيس بيت العائلة المصرية بلندن، لـ«الوطن»، أنهم شاركوا أخبار حفل افتتاح طريق الكباش مع أكثر من 42 موقعًا إلكترونيًا في أوروبا، بجانب التنسيق مع المكتب الثقافي المصري على تنظيم يوم عطلة نهاية الأسبوع؛ لعرض مراسم افتتاح هذا العمل العظيم على أصدقائهم والشباب والأطفال في أوروبا.

جاليات عربية وأجنبية تتابع حفل طريق الكباش من الكويت

وعبر علاء سليم، الأمين العام لاتحاد العام المصريين بالخارج، المقيم بدولة الكويت، عن فخره بحفل افتتاح طريق الكباش، الذي أذهل الشعب الكويتي وتابعه جميع الكويتيين بشغف، لافتًا إلى أن أبناء الجالية المصرية تجمعوا في المقاهي والكافيهات لمتابعة الحفل، فضلا عن الجاليات الأجنبية بالكويت، وكذلك رابطة «كارلا» الهندية، الذين تجمعوا في أحد المقاهي بمنطقة جليب الشيوخ لمتابعة الحفل، وكذلك الجالية الفلبينية.

لقاء «أون لاين» للجالية المصرية في ألمانيا لمتابعة الحفل

ومن ألمانيا أوضح علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية هناك، لـ«الوطن»، أنه على الرغم من منع التجمعات في أنحاء ألمانيا، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا، إلا أنهم أصروا على متابعة حفل افتتاح طريق الكباش، ولكن بطريقة مختلفة، إذ تم تنظيم لقاء بين الجالية المصرية ومثيلاتها العربية عبر تقنية «فيديو كونفرانس»؛ لمشاهدة الاحتفالية والحدث العالمي معًا، كما وجهوا الدعوة لأكثر من جمعية وجنسيات مختلفة للمشاهدة.

مريم طاحون تتابع حفل الكباش من النمسا

وتابعت الكروان المصري في النمسا، مريم طاحون، أصغر مغنية في أوبرا فيينا حفل افتتاح طريق الكباش مع أسرتها، خاصة وأنه حدث دولي بتابعه العالم أجمع، وهو ما أوضحته هي ووالدها «إسلام»، إذ أوضح الأب أنه يحرص على دعوة أصدقائه الأجانب لمشاهدة حفل طريق الكباش.

وساعد الإغلاق العام في فيينا، بسبب كورونا، على تسهيل الوقت لأسرة «مريم» على مشاهدة الحفل، بحسب والدها: «حاجة بترجعنا لمصر»، لافتًا إلى أنهم يتحموس لمشاهدة تلك الفعاليات التي تعيد روحهم إلى وطنهم.