زلزال بقوة 6 درجات يضرب المنطقة الحدودية بين الهند وميانمار

ضرب زلزال، بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الجمعة، المنطقة الحدودية بين ميانمار والهند، وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن الزلزال وقع على عمق 30 كيلومترا وكان على بعد 126 كيلومترا جنوب شرقي ايزاول في شمال شرقي الهند.

وشعر بالهزة، سكان غرب البنغال وتريبورا وآسام في شرق الهند، فيما لم تشر أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

شاهد عيان يصف الزلزال بالقوي جدا

من جانبه، وصف شاهد من «تشيتاجونج» في بنجلاديش، الزلزال، على الموقع الإلكتروني للمركز الأوروبي المتوسطي، بـ«القوي جدا»، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.

وفي 20 سبتمبر الماضي، ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، المنطقة الحدودية بين الهند وميانمار.

ورصد «المركز الوطني الهندي لعلوم الزلازل»، وقوع الزلزال على عمق 82 كيلومترا بالقرب من الحدود بين البلدين، عند خط عرض 25.26، وخط طول 90.70، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية «فرانس برس».

زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ولاية آسام الهندية في 28 إبريل الماضي

وفي 28 إبريل الماضي، أعلن مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، أن زلزالا شدته 6.2 درجات على مقياس ريختر، ضرب ولاية آسام الهندية، موضحا في ذلك الوقت، إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وفقا لما ذكرته صحيفة «الاتحاد» الإماراتية.

من جانبها، قالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن الزلزال وقع على عمق 34 كيلومترا وكان مركزه قرب بلدة «ديكياجولي» التي تبعد 140 كيلومترا شمال جواهاتي بولاية آسام الهندية، فيما أشار سكان، إلى وقوع أضرارا ببعض المباني جراء الزلزال.

بدورها، نشرت وزيرة الصحة في ولاية أسام هيمانتا بيسوا سارما، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، صور جدران تشققت في مبنى جواهاتي بعد دقائق من الزلزال، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.