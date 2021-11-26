مقتل صينيين اثنين في هجوم شنته جماعة مسلحة شرقي الكونغو

شهدت عدة دول أفريقية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث أمنية، منها مقتل صينيين اثنين، في هجوم شنته جماعة «كوديكو» المسلحة على معسكر تعدين في شرقي الكونغو الديمقراطية، فيما شهدت نيجيريا، مقتل أكثر من 90 من عناصر تنظيمي «داعش» و«بوكو حرام» الإرهابيين شمال شرقي البلاد خلال الأسبوعين الأخيرين.

مقتل مواطنين صينيين اثنين

وقال متحدث عسكري، أمس الخميس، إن مواطنين صينيين اثنين، قتلا وخُطف عدد آخر غير معلوم في هجوم شنته جماعة «كوديكو»، المسلحة على معسكر تعدين في «دجوجو» بإقليم إيتوري، الواقع في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما أشار زعيم محلي، أحد قادة المجتمع المدني، إلى فقدان 8 صينيين آخرين بعد الهجوم الذي وقع مساء أمس الأول الأربعاء.

وكانت منظمة «الأمم المتحدة» قالت في وقت سابق، إن الهجمات المتكررة من قبل «كوديكو»، أسفرت عن مقتل مئات المدنيين في إقليم دجوجو منذ العام 2017 وأجبرت الآلاف على الفرار من ديارهم، وفقا لما ذكرته إذاعة «صوت أمريكا».

مقتل أكثر من 90 من «داعش» و«بوكو حرام» الإرهابيين شمال شرقي نيجيريا

وفي نيجيريا، أعلن الجيش، مقتل أكثر من 90 عنصرا في تنظيمي «داعش» و«بوكو حرام» الإرهابيين في شمال شرقي البلاد خلال الأسبوعين الأخيرين، مشيرا إلى استخدام الطيران خلال عمليته ضد التنظيمات الإرهابية، وسدد ضربات جوية، بما في ذلك بالقرب من بحيرة تشاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية، برنار أونيوكو، في مؤتمر صحفي، إنه خلال العملية التي جرت من 11 إلى 25 نوفمبر الجاري، قتل أكثر من 90 مسلحا من «داعش في غرب أفريقيا» و«بوكو حرام» الإرهابيين.

وأشار أونيوكو، إلى القبض على 20 مسلحا، والإفراج عن 7 رهائن اختطفهم المسلحون. وأكد المتحدث العسكري النيجيري إلقاء 996 شخصا من «بوكو حرام» وأفراد عائلاتهم سلاحهم وسلموا أنفسهم للسلطات.