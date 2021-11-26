أصالة: أرفض الغناء مع محمد رمضان وممكن أغني مهرجانات

أثنت المطربة أصالة، على زوجها الجديد، الشاعر فائق حسن، قائلة «أنا متجوزة جديد، وجوزي بموت عليه، وهو صديقي القديم، وهو صديقي اللي بيفضفض لي كل شيء وأنا بحترمه وهو حساس جدًا، وأنا بحبه وبحترمه وبثق فيه».

ورفضت أصالة الحديث عن زيجاتها السابقة: «ما بدي أضايقه عن حياة مضت وحياة انا قسيت منها وهو كمان بيعرف لأنه كان معي خطوة بخطوة في كل المراحل اللي مريت فيها وما بدي أرجع احكى فيها خصوصا إني عروسة جديدة».

ضحكت على شائعة وجود علاقة مع طبيبي الخاص

ونفت أصالة، خلال لقائها مع أسما إبراهيم، في برنامج «حبر سري»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، ما تردد عن وجود علاقة بينها وبين طبيبها، فادي نصار، بعد طلاقها مباشرة من المخرج طارق العريان، مضيفة «الدكتور فادي صديق وأخ أو أخ صديق، ولقاءاتنا كلها كانت قصيرة، ودي واحدة من الإشاعات اللي دمها خفيف وأنا والدكتور ضحكنا كتير عليها»، مؤكدة أنها ندمت كثير على علاقة حب عاشتها.

وأكدت أصالة، أنها ترفض الغناء مع محمد رمضان «أكيد برفض واللي بيعمله لذيذ لجمهوره إنما أكيد أنا مغنية كلاسيك»، مشيرة إلى أنها تحب محمد رمضان ممثلا «أحب رمضان في التمثيل لكن في الغناء أكيد لا».

أصالة: ممكن أغني مهرجانات

وأشارت أصالة أنها يمكن أن تغني أغاني مهرجانات: «ممكن أغني مهرجانات وفيه أغاني مهرجانات بحبها زي بينت الجيران وغنيتها قبل كده وفيها أغاني ظريفة ولها وقت معين خصوصا لو أصوات لها طابع خاص زي بنت الجيران وفيها شيء له علاقة بالفن بتفرحني وصوت غير مزعج وأغاني مبهجة».