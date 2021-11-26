أصالة: لا أبرر التحرش بدفاعي عن سعد المجرد.. وعمري ما ارتبط برجل متزوج

نفت المطربة أصالة، ما تردد عن أنها تبرر التحرش، بسبب دفاعها عن المطرب سعد المجرد، مؤكدة أنها أكثر إنسانة في العالم تدافع عن السيدات، لافتة إلى أنها تحب الرجال وتحترمهم باعتبارها «بنت أبوها»، مشيرة إلى أنها دافعت عن سعد المجرد، لأنها استشعرت بوجود ظلم وقع عليه، وشعرت أنها مطالبة بالدفاع عنه، خاصة أنها تعرفه على المستوى الشخصي، وتعرف عنه أنه خلوق وملتزم.

وأوضحت أصالة، خلال لقائها مع أسما إبراهيم، في برنامج «حبر سري»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، أنها لم تبكِ على شقيقها الراحل «أيهم»، ندمًا على مقاطعتها له، ولكن لأنها كانت حزينة على فقدانه.

أصالة: أنا شخصيتي قوية

وقالت أصالة: «أنا شخصيتي قوية وأكيد أنا عنيدة ومابحبش أتكسر وبحب الحياة وبحب أكون فيها قوية ومفرحة وفرحانة ومرتاحة ومستقرة وأخيرا أيقنت أني قوية».

وتحدثت أصالة عن الشائعات التي تعرضت لها قائلة: «جوزوني آلاف المرات، ودي المرة اللي بتجوز فيها ما كان بودي أقول كده، وكان بودي يكون فايق من أول مرة والجوازة الحالية هي زواجي الثالث، وهما أيمن وطارق وفايق، وهو شيء الواحد ما يتفاخر بيه الجواز 3 مرات».

أصالة تكشف حقيقة الشائعات عليها

وأكدت أصالة، أن الشائعات التي تٌطلق عليها شائعات زواج فقط: «الناس بتحترمني ولما بتطلع عليا إشاعة بتقول أصالة إتجوزت مش صاحبت أو على علاقة وده بعتبره احترام حتى لو تحت بند شائعة»، نافية أنها تزوجت بعد انفصالها من المخرج طارق العريان، بفترة قصيرة «أنا إتجوزت بعد سنتين بعد الطلاق من طارق.. يعني صبرت».

وكشفت أصالة سبب هجومها على أنغام بسبب زواجها واعتذارها لها بعد ذلك، قائلة: «ما سبق وارتبطت بشخص مرتبط في حياتي، وعمري ما ارتبطت بشخص مرتبط وعنده عائلة»، مؤكدة أنها تراجعت واعتذرت لها على الملأ: «اعتذرت لها وأنا عموما اندفاعية وسريعة وبتراجع على الملأ وما بستحي أقول آسفة أنا غلطت واتسرعت».