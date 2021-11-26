واشنطن تهدد طهران بمواجهة في «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»

هددت واشنطن، أمس الخميس، بمواجهة طهران في «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، في شهر ديسمبر المقبل، إذا لم تتعاون بشكل أكبر معها، وقالت الولايات المتحدة، في بيان لمجلس محافظي الوكالة، إنه إذا لم يعالج عدم تعاون إيران فورا، لن يكون أمام المجلس خيارا سوى معاودة الاجتماع في جلسة استثنائية، قبل نهاية العام الجاري 2021 للتعامل مع الأزمة.

إعادة تركيب كاميرات «الوكالة الذرية» بإيران

وأشارت واشنطن، إلى إعادة تركيب كاميرات «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» في ورشة كرج بإيران، التي تصنع أجزاء لأجهزة الطرد المركزي المتطورة التي تخصب اليورانيوم.

وتمنع إيران، دخول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لإعادة تثبيت كاميرات مراقبة في ورشة في مجمع تيسا كرج.

من جانبه، أعلن رئيس القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، تمكن إيران من تصميم منصة فعالة للغاية لإطلاق الصواريخ البالستية.

وأشار ماكنزي، إلى أن تلك المنصة، قد تستخدم لإطلاق صواريخ دقيقة للغاية وبعيدة المدى، الأمر الذي يفتح ملف التعاون الاستراتيجي بين طهران وبيونج يانج، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: منشأة كرج لا تخضع لاتفاق الضمانات

بدورها، نفت السلطات الإيرانية، امس الخميس، وجود مواد نووية في منشأة كرج، وقال المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، إن المنشأة لا تخضع لاتفاق الضمانات لأنها لا تضم مواد نووية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا ليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف كمالوندي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «فارس» الإيرانية، أن منشأة كرج تنتج أجهزة طرد مركزي عالية الدقة ومتطورة، واشار المتحدث الإيراني، إلى أن طهران لا تحتاج لإذن من أي منظمة لهذا العمل، لأن إنتاج أجهزة الطرد المركزي يعد من حقوق بلاده وفق المادة الرابعة لمعاهدة الحد من الانتشار النووي.

وتابع كمالوندي قائلا، إن إيران تملك حاليا 30 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وذخائر طهران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% وصلت لضعف ما ينص عليه قانون البرلمان الإيراني.