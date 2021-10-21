مشروع مترو شارع الهرم الجديد.. من الأهرام إلى أكتوبر

تتوسع الحكومة في تطوير الطرق وعمل التوسعات اللازمة بشكل مستمر، تزامنا مع التوسع في إنشاء خطوط ومحطات جديدة بالهيئة القومية للأنفاق، وذلك لحل الأزمات المرورية المزمنة وتيسير حركة المواطنين في شوارع القاهرة الكبرى، وتوفير الوقت على المواطنين وأصحاب المركبات على السواء، لذا تستعرض «الوطن» تفاصيل مشروع مترو شارع الهرم الجديد.

بالتفاصيل.. مشروع مترو شارع الهرم الجديد

وبدأت الهيئة القومية للأنفاق في الأعمال الميدانية لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق المعروف باسم مترو «الهرم - أكتوبر»، وتستمر الأعمال حتى الانتهاء منها وفقا للجدول الزمني المحدد.

وبحسب بيان صادر اليوم عن محافظة الجيزة، بدأ اليوم الخميس الغلق الكلي لشارع الهرم، بداية من تقاطع محور المريوطية مع شارع الهرم، حيث أعلنت المحافظة تسليم مواقع محطات الخط الرابع لمشروع المترو بشارع الأهرام للهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ مشروع محطة مترو المريوطية «كمرحلة أولى» تحديدا بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية ضمن تسليم المحافظة لعدد «6» محطات مترو انفاق بالخط الرابع، كما ستجرى خلال الفترة الحالية الأعمال الميدانية لتنفيذ 7 محطات بدءا من الفسطاط حتى حي الأشجار في 6 أكتوبر.

خط سير محطة مترو الخط الرابع

ومن المخطط له أن مترو «الهرم- أكتوبر» سيمر بمحطة على طريق الواحات، ثم يمر في حدائق الأهرام ثم محطة النصر فمحطة المتحف الكبير، ثم محطة ميدان الرماية ومحطة الأهرام، وبعد ذلك يمر بشارع الهرم حتى الوصول إلى ميدان الجيزة، ثم يمر أسفل النقل حتى المنيل ثم يمر مجددا أسفل النيل حتى الربط بالخط الأول للمترو «المرج - حلوان» في محطة الملك الصالح «محطة تبادلية».

محطات الأنفاق والسطح من المرحلة الأولى بالخط الرابع

ويبدأ الخط الرابع من الملك الصالح ثم محطة الجيزة ويسير نفقيا حتى محطة المتحف الجديد، ثم يسير سطحيا في 3 محطات هي مساكن ميدان الرماية، ثم حدائق الأهرام، والمحطة الأخيرة، عند تقاطع الطريق الدائري مع الواحات قبل مدينة دريم لاند.