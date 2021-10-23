مسار التحويله المرورية الأولى البديلة عن شارع الهرم (فيديو توضيحي)

في إطار تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق بمحافظة الجيزة، وما يستلزم ذلك من إجراء غلق كلي لشارع الأهرام، في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية باتجاه ميدان الجيزة، عند تقاطعه مع شارع المريوطية، جهزت محافظة الجيزة عدداً من التحويلات المرورية للتسهيل على المواطنين.

التحويلة الأولى على طريق المنصورية

شملت التحويلة الأولى حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر، وترغب بالسير في اتجاه شارع الأهرام، تقوم بالسير يميناً إجبارياً، باتجاه طريق المنصورية، المؤدي إلى مناطق أبو الهول، ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية، أمام مناطق التوحيد والنور، ثم العودة إلى طريق المنصورية مرة أخرى.

استكمال المسار عبر محور ترسا وصولاً إلى شارع الأهرام

ويستكمل السير يميناً باتجاه محور أنور السادات (ترسا سابقاً)، واستكمال السير باتجاه شارع الأهرام، عن طريق الدوران والعودة مرة أخرى لمحور ترسا، من فتحة الدوران الكائنة بعد منزل كوبري ترسا المستحدث، والعودة بشارع ترسا، ثم الدخول يميناً باتجاه شارع «نعمة الله»، وصولاً حتى شارع الأهرام.

فيديو كامل لمسار التحويله المرورية الأولى واللوحات والتعليمات الإرشادية.