محافظ الجيزة يكشف تفاصيل إغلاق شارع الهرم: محور السادات بديلًا

كشف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تفاصيل إغلاق شارع الهرم، مؤكدًا على مدى أهميته بالنسبة لمواطني محافظة الجيزة، مشيرًا إلى أن غلق شارع الهرم لا يعتبر شيئا جديدا نظرًا لأنهم يعملون على هذا القرار منذ عامين، لافتًا أنهم بحثوا عن محاور جديدة له بسبب أهميته الكبيرة.

وأوضح «راشد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أنهم عملوا على إيجاد طرق بديلة ووجدوا طريق محمد أنور السادات «ترسا سابقًا»، وهو طريق بعرض 40 مترا وموازيا لشارع الهرم، ولكن لم يتم تأهيله منذ عام 1979، مشيرًا أنه عرض ذلك على رئيس مجلس الوزراء والذي وجه المحافظة بالتعاون مع الهيئة الهندسية لإنشاء محور محمد أنور السادات الموازي له وبنفس عرضه وبطول 6 كيلو مترات ويبدأ من ترعة الزمر شرقًا وينتهي في المنصورية غربًا ليكون بديلا جاهزا.

وأوضح المحافظ، أن الاستعداد لغلق شارع الهرم كان من عدة أشهر، مؤكدًا أن الخط الرابع من مترو الأنفاق يمر من شارع الهرم بطوله حتى ينتهي في حي الأشجار، وسيتم إنشاء 17 محطة هناك، لافتًا أنهم بدأوا تسليم هذه المحطات للشركات التي ستبدأ في بنائها بالتنسيق مع وزارة النقل.

وأكد محافظ الجيزة أن إنشاء محطات المترو يستغرق وقتا طويلا، مشيرًا أنه سيتم إغلاق الاتجاه القادم من الهرم لميدان الجيزة غلقا كليا، وأن الناحية الأخرى من ميدان الجيزة للهرم ستكون مفتوحة، وسيتم استخدام محور محمد أنور السادات كبديل لشارع الهرم، بالإضافة لمحاور أخرى تم العمل عليها مثل محور المريوطية والمنصورية والشوارع بين الهرم وفيصل، مشددًا على جاهزية هذه الشوارع.