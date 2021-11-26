كيفية الإبلاغ عن عروض «البلاك فرايدي» الوهمية؟

ينتهي اليوم الجمعة موسم الخصومات في عروض «البلاك فرايدي» أو الجمعة البيضاء المقرر لها اليوم، والتي كان ينتظرها المستهلكون منذ بداية الشهر الجاري، إلا أن البعض يتعرض للعروض الوهمية وخداع المستهلكين، والتي تصل عقوبتها المالية من 30 ألف جنيه وحتى مليوني جنيه.

ووفقا للواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، فإنه يجب أن يتأكد جموع المستهلكين من صحة وحقيقة العروض قبل الإقبال على الشراء في الجمعة البيضاء، محذرا من العروض الوهمية التي توحي بوجود تخفيضات، غيرحقيقية، على المنتجات.

وناشد الجهاز المواطنين بالتوجه إلى المتاجر الموثوقة، وعدم الخداع بالإعلانات المضللة، والتوجه حال وقوع ضرر إلى جهاز حماية المستهلك.

وتقدم «الوطن» لقرائها كيفية الإبلاغ عن الإعلان المضلل في البلاك فرايداي، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها على مدار الساعة.

كيف تتقدم بشكوى؟

أوًلا: ينصح بأن تتجه إلى مكان الشراء لحل الشكوى وديا.

ثانيًا: حال عدم الاستجابة لشكواك في مكان الشراء يرجى التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك لمساعدتك في حل الشكوى قبل التوجه للجهاز لتقديم الشكوى.

ثالثا: حال رغبتك بتقديم شكواك مباشرة لجهاز حماية المستهلك يمكنك تقديم الشكوى من خلال إحدى الطرق التالية:

- الاتصال بالخط الساخن الخاص بالجهاز وهو (19588) من خلال أي خط أرضي مع العلم أنّ الخط الساخن يغطي القاهرة الكبرى والإسكندرية.

- إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233030170، من خلال التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.

- إرسال شكواك إلكترونيا بالضغط هنــا.

- التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

- إرسال شكوى عن طريق واتس آب على رقم 01281661880 .

- أخيرًا لابد من إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى على رقم واتس 01281661884.