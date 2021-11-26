نادر عباسي: «أحمد الموجي عبقرينو..وصوت الفشني رائع يناسب الترانيم»

قال المايسترو نادر عباسي، إنه تعاون مع الموسيقار أحمد الموجي في تأليف موسيقى احتفالات افتتاح طريق الكباش، أمس الخميس، موضحًا: «عبقرينو، اشتغلت معاه زمان، وهو موهوب ومؤدب جدًا، وعائلة الموجي كلهم عازفين وملحنين وموزعين ممتازين».

بداية التعارف بين نادر عباسي وأحمد الموجي

وأضاف عباسي خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وهدير أبو زيد، وحسام حداد، أن أول لقاء جمعهما كان في برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس: «وقتها عمل لي تدوين، دون موسيقى الأفلام المصرية القديمة، فكان يسمع العمل ويدونه، ودي حاجة مبتحصلش وصعبة جدًا».

وتابع المايسترو: «كان جاي ياخد معايا حصص قيادة عشان يبقى قائد أوركسترا، فقلت له سيبك من القيادة وخليك في اللي أنت فيه واقتنع، واستمر في تدوين الموسيقى، وبدأنا نشتغل توزيع، وعمل شغل ممتاز، وكان بياخد خبرتي كمؤلف وبقالنا سنين بنشتغل مع بعض، وبقى نفسي أقدمه كمؤلف».

وأشار عباسي، إلى أنه عندما عُرض عليه تأليف موسيقى طريق الكباش طلب من أحمد الموجي المشاركة معه في تأليف وتوزيع الموسيقى: «ألفنا الموسيقى مع بعض خطوة بخطوة».

تفاصيل التعاون مع وائل الفشني

وأضاف عباسي، أنه تعاون مع المطرب وائل الفشني في أغنية «الأقصر بلدنا» التي أُختتم بها حفل افتتاح طريق الكباش الذي شهدته مصر أمس: «لما فكرت في الأغنية، الفشني كان في مخي بعد ما عملت معاه أغنية الهروب».

وأكد الموسيقار نادر عباسي، أن صوته رائع لدرجة تجعله يصلح للترانيم والنداءات وغيرها، كما أن شخصيته رائعة وفنان صادق، موضحا أن كل الفنانين الذين شاركوا في الحفل تميزوا بالصدق في أداء الترانيم والابتهالات المصرية القديمة: «اخترت من يؤدون بصدق، وكل مغني شارك في الحفل بالأمس لم يكن يغني بشكل عادي لكنه كان يشعر بكل كلمة يغنيها».