لو النت بطيئ.. إزاي تخليه سريع من غير ما يقطع في التحميل؟

خلال السنوات القليلة الماضية، أصبح استخدام الإنتنرنت مهم وأساسي بالنسبة للكثيرين، فلم يعد استخدامه يقتصر على كونه وسيله للاتصال بالآخرين فقط، ولكن أصبح استخدامه في العمل والتعليم وإنهاء الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون أمرا ضروريا، ولكن في كثير من الأحيان، يشتكي مستخدمو الإنترنت المنزلي من ضعف باقة النت الخاصة بهم، ليجدوا صعوبة في تحميل المواقع عند الاستخدام.

ويبحث الكثير من مستخدمي الإنترنت المنزلي عن طرق تساعدهم على تحسين باقة النت الخاصة بهم، حتى يتمكنوا من استخدامه دون انقطاع الخدمة وتجنب ضعفها، لذلك ترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، كيفية تحسين باقة النت المنزلي حتى تكون سريعة عند الاستخدام، وفق خدمة عملاء المصرية للاتصالات، كالتالي:

كيف يمكن تحسين باقة النت المنزلي؟

أوضحت خدمة عملاء المصرية للاتصالات في حديثها لـ«الوطن»، أنه يمكن تحسين باقة النت والحفاظ على الميجات ليتم استخدامها على مدار الشهر حتى موعد التجديد من خلال إجراء عدد من الخطوات والتي تتمثل في:

تغيير باسوورد الواي فاي

من الممكن أن يكون باسوورد الواي فاي الخاص بالمستخدم معروف لدى عدد من الاشخاص، نتيجة لتوافر عدد من التطبيقات التي تساعد على سرقة باسوورد الواي فاي، لذلك يجب تغيير باسوورد الواي فاي الخاص بك بين الحين والآخر.

إخفاء اسم شبكة الواي فاي

يساعد تغيير اسم شبكة الواي فاي على ضعف احتمالية سرقة باسوورد الواي فاي، إذ أنه عند اخفاءها يتطلب على المستخدم ادخال اسم الشبكة أولا، ثم ادخال الباسوورد حتى يتم اختراق الشبكة، ما يقلل من احتمالية سرقة النت.

تجنب تحميل الأفلام والفيديوهات ذات الجودة العالية

يحرص محبو مشاهدة الأفلام والمسلسلسلات على تحميلها على الجهاز ثم مشاهدتها باستمرار، الأمر الذي يجعل باقة الإنترنت تنفذ سريعا، لتكتفي بعملها بسرعة إنترنت محدود حتى موعد التجديد، لذلك ينصح عند تحميل الفيديوهات تحميلها بجودة متوسطة أو ضعيفة، حتى يتجنب المستخدم استهلاك جميع الميجات الخاصة به.

تجنب إجراء محادثات الفيديو باستمرار

من الممكن أن يكون إجراء المحاثات بالفيديو سبب كبير في استهلاك باقة النت، إذ يلجأ المسافرون للخارج في كثير من الأحيان إلى إجراء تلك المكالمات للاطمئنان على ذويهم، ولكن يجب أن يتم التنويع بين إجراء مكالمات صوتية وإجراءها بالفيديو، حتى لا يتم استهلاك باقة النت حتى النفاذ قبل موعد التجديد.