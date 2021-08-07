نائب محافظ بنى سويف: تزويد الكورنيش بـ«واي فاي وجراج سيارات»

كشف بلال حبش، نائب محافظ بنى سويف، تفاصيل عمليات التطوير الجارية بكورنيش النيل بمدينة بنى سويف، موضحا أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بتطوير الجزء العلوى من المنطقة بطول 5 كيلومترات، وجارى العمل على المرحلة الثانية، مضيفا أن ممشى كورنيش بني سويف مزود بشبكات واى فاي، وخدمات لذوى الهمم، بالإضافة لجراج خاصة لسيارات المواطنين.

وأضاف حبش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وتقدمه الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «سنقدم الخدمات بشكل مجاني للمواطنين طوال الوقت، وهذا المشروع سيكون خير لبنى سويف وتلقينا عروض كثيرة لإدارة الكورنيش، ونستهدف الحفاظ عليه، وتقديم أكبر عدد من الخدمات، وان يكون الكورنيش عامل جذب للمواطنين».

وأشار إلى أنه جارى العمل فى المرحلة الثانية من المشروع بطول 1.5 كيلومتر بتكلفة 200 مليون جنيه، فى المسافة من قاعة المؤتمرات حتى نادى الكشافة البحرية، حيث تتم حالياً أعمال تنسيق وتجميل الموقع العام، والانتهاء من تشطيب بوابات الصعود والنزول وعمل وتركيب الأنترلوك أمام البوابات والرخام بالممشى ومقاعد لجلوس المواطنين وتجهيز رامبات للتيسير على ذوى الإعاقة.

وتابع: أن عمليات التطوير في كورنيش بنى سويف، ستكون على نفس الإمكانيات الجمالية لـ«ممشى أهل مصر»، مضيفًا أنه سيتم متابعة المشروع بصفة مستمرة، مع التواجد بشكل أسبوعي.