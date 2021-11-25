«الصحة» تحذر من التدخين: يسبب مضاعفات خطيرة حال الإصابة بكورونا

طالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين المدخنين الامتناع أو تقليل عن التدخين لأنَّه يسبب في احتمالية زيادة تعرض المدخن لمضاعفات خطيرة عند الإصابة ببفيروس كورونا المستجد، مناشدة إياهم بالتوقف عن التدخين.

الصحة تناشد المدخنين التوقف عن التدخين

وأوضحت وزارة الصحة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنَّ المدخن إصابته بكورونا قد تستدعي دخوله العناية المركزة بل وقد يحتاج إلى تنفس صناعي.

وأشارت إلى أنَّ تدخين أي نوع من أنواع التبغ يضعف قدرات ‏الرئتين ويزيد من خطر الإصابة بالعديد من حالات ‏عدوى الجهاز التنفسي، كما أنَّه يمكن أن يزيد من ‏وخامة أمراض الجهاز التنفسي.

التدخين يضعف قدرات ‏الرئتين ويزيد خطر الإصابة ب‏عدوى الجهاز التنفسي

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنَّ كورونا يعد ‎مرضًا معديًا يهاجم الرئتين بشكل رئيسي، إضافة إلي أنَّ ‏التدخين يضعف الوظيفة الرئوية، مما يزيد من صعوبة ‏تصدّي الجسم لفيروسات كورونا وغيرها من الأمراض ‏التنفسية، وتشير البحوث المتاحة إلى أن المدخنين ‏يتعرضون أكثر من غيرهم لخطر تسجيل نتائج صحية ‏وخيمة والوفاة في حال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»‏‎.‎

السجائر الإلكترونية تزيد ‏خطر الإصابة بالأمراض القلبية واضطرابات الرئة

وأضافت وزارة الصحة، أنَّه لا توجد حتى الآن أي دراسات تثبت وجود علاقة بين استعمال ‏السجائر الإلكترونية والإصابة بفيروس كورونا، ومع ‏ذلك تشير الدراسات القائمة إلى أنَّ نظم إيصال مواد ‏النيكوتين إلكترونياً ونظم إيصال مواد غير النيكوتين ‏إلكترونيا، التي يشار إليها على نحو أكثر عمومًا ‏بعبارة السجائر الإلكترونية، تنطوي على أضرار وتزيد ‏من خطر الإصابة بالأمراض القلبية واضطرابات الرئة.

واختتمت وزارة الصحة والسكان تحذيرها بالإشارة إلى أنَّه بالنظر إلى أنَّ فيروس‎ ‎كورنا‏‎ ‎يؤثر على ‏السبيل التنفسي، فإن حركة اليد إلى الفم المرتبطة ‏باستعمال السيجارة الإلكترونية قد تزيد من خطر ‏الإصابة بالعدوى‎.‎