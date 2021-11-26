أحمد الموجي: اترعبت من إعادة تلحين «الأقصر بلدنا» وقلت النقاد هيقطعوني

قال الموسيقار أحمد الموجي، مؤلف موسيقى ابتهالات وترانيم حفل افتتاح طريق الكباش بالتعاون مع الموسيقار نادر عباسي، إن تعاون مؤلفين في عمل واحد تعتبر غريبة جدًا، حيث تكون هناك أدوار محددة لكل منهما، لكن ما حدث بينه وعباسي هذه المرة كان غريبا.

وحول إعادة تلحين أغنية الأقصر بلدنا، التي أداها المطرب وائل الفشني، قال: «اترعبت، وقلت النقاد والناس هيبهدلوني لكني فضلت الاستمتاع بما يحدث، وخاصة أن المايسترو نادر عباسي كان معايا».

وأشار، إلى أنهما استهلا تأليف ترانيم وابتهالات وأغاني الحفل بتلحين أغنية الأقصر بلدنا، حيث كانت بمثابة بوابة الاحتفالية بالنسبة لهم.

كأننا شخص واحد يؤلف

وأضاف الموجي خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وهدير أبو زيد، وحسام حداد: «كأننا شخص واحد بيألف، كنت أطلع فكرة، فهو يعلق عليّ، والموضوع كان متبادل وكنا بنجود في الأفكار لحد ما تطلع بأحسن شكل وكنا متحدين جدا ورايحين في نفس الاتجاه».

ألفنا موسيقى الحفل في 20 يوما

وتابع، أن استعداداتهما لتأليف موسيقى العرض بدأت في شهر سبتمبر: «قعدنا 20 يوما بس بنألف وده كان وقت قصير، لأن الوقت كان مضغوط، وكنا بنشتغل ليل نهار ومش بننام، وبنتكلم على التليفون بالـ7 ساعات، وشبه متواصلين يوميا من أول ما نصحى لحد ما ننام».

90% نسبة الخيال

وأشار، إلى أنهما اعتمدا على الخيال بنسبة 90% في تأليف الموسيقى، مقابل 10% للأبحاث وعلماء المصريات وغيرهم.

أنشودة آمون

تحدث الموسيقار أحمد الموجي، مؤلف موسيقى ابتهالات وترانيم حفل افتتاح طريق الكباش بالتعاون مع الموسيقار نادر عباسي، عن تعاونهما في تأليف أنشودة الإله آمون وزوجته موت، موضحًا: «آمون غامض وعظيم، وربطنا هذه العظمة في آلات نحاسية بشكل ملكي، وهو ما حاولنا الوصول إليه في تيمة الابتهال».

وواصل: «حاولنا أن تكون أنشودة موت أرق، لكنها لا تفتقر إلى العظمة، فقد حاولنا أن يكون الموضوع ملكيا لكنه في نفس الوقت يعبر عن شخصية كل إله».