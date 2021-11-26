نادر عباسي: كنت أحلم منذ صغري بتقديم الترانيم والابتهالات

قال الموسيقار نادر عباسي، إنه محب لتاريخ مصر القديمة، مشددًا على أنه كان يحلم منذ صغره بتقديم الترانيم والابتهالات في هذه الفترة، لأنها جميلة المعاني وتتطرق إلى السلام والحب والتلاقي والخصوبة والحياة.

وأضاف عباسي خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وهدير أبو زيد، وحسام حداد، أنه درس الغناء الأوبرالي، وبالتالي لم يكن الغناء بلغات مختلفة غريبًا عليه: «غنينا باللغات الإيطالية والروسية والألمانية والتشيكية، حيث نكتب معنى كل كلمة وندرس النطق مع متخصصين، وهو ما حدث في حدث الأمس».

تحليل جدران معابد مدينة الأقصر

وتابع الموسيقار: «لكي نصل إلى أناشيد عيد الأوبت جرى تحليل جدران معابد الأقصر، فالجدران تضمنت كل ما كان يتم في الاحتفالات من آلات مستخدمة وأشعار، كما أن المؤلفة من تأليف مشترك مع أحمد الموجي، وزرت الأقصر لكي أطلع على روح النصوص ومعابد الكرنك، بالإضافة إلى قياس الوقت حتى يصل الموكب في موعده».

تفاصيل اختيار عز الأسطول وابنته شهد

وعن اختياره لمطربي حفل افتتاح طريق الكباش، الذي شهدته مصر أمس الخميس، قائلًا: «وقت التأليف يكون لديّ فكر معين في هذا الخصوص، فمثلًا، عندما نتحدث عن النداء الأول، تقف السيدة فوق المعبد وتطلق إشارة بدء الموكب وكانت شهد عز، ففي البداية فكرت في أن يكون صاحب النداء الأول رجلا، لكنني وجدت أن الصوت النسائي أنسب للنداء الأول».

عز الأسطول مغني راي وصوت ابنته خيالي

وأوضح أن شهد كانت مفاجأة لأنها ابنة عز الأسطول الذي تم التعاقد معه لغناء أغنية أمون: «هو مغني راي لكنني شعرت أن صوته سيكون مناسبا، كما أن الأضواء ليست مسلطة عليه، وقال لي إن ابنتي صوتها رائعا وعندما طلبت سماعه، كان رائعا وخياليا، كما أن فكرها رائعا للغاية».

وتابع المايسترو: «أول مرة قالت لي ممكن أعمل كذا وكذا كارتجال، وعملت لي تسجيل، وكان النداء الثاني من تأليفها، ولو حد عنده حاجة كويسة لازم نسيبها وتتحط وتتوظف مظبوط».