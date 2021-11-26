7 نصائح للاسترجاع والاستبدال خلال عروض الـ«البلاك فرايدي»

حذر جهاز حماية المستهلك من وجود بعض العبارات التي يتم تداولها خلال الجمعة البيضاء «البلاك فرايدي» ضمن سلسلة «اعرف حقك وطالب بيه وبلغ فورا» كتداول العبارة الشهيرة المخالفة وهي لا يجوز الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة التخفيضات، ولذا ترصد «الوطن» المتاح وغير المتاح وفقا لتحذيرات الجهاز.

وأكد حماية المستهلك، على أنه يحق للجمهور خلال البلاك فرايدي الاستبدال والاسترجاع خلال 14 يوما إذا كانت السلعة بحالتها الأصلية أو 30 يوما إذا شابها عيب تصنيع.

ووضع الجهاز مجموعة من المحاذير والتسهيلات والتي جاءت على النحو التالي:

- يجوز استبدال والاسترجاع أثناء فترة التخفيضات.

- يجوز استبدال السلعة بأخرى بذات القيمة المدونة على الفاتورة.

- يجوز استرداد المبلغ المدفوع بنفس طريقة الدفع.

- لا يجوز إذا لم تكن السلعة بذات الحالة وقت البيع.

- لا يجوز إرجاع السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

- لا يجوز إرجاع السلع التي تم تصنيعها بناء على مواصات خاصة حددها المستهلك.

- لا يجوز إرجاع الأغراض الشخصية «الإكسسوار - ملابس السهرة - الملابس الداخلية».

طرق الإبلاغ عن شكاوى البلاك فرايدي

وفي حالة وجود شكوى أو مخالفة يتم التواصل مع الجهاز بعد التأكد من ارفاق المستندات الخاصة بالشكوى مثل الفاتورة / الضمان.. إلخ من خلال الطرق التالية:

- الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك من خلال أي خط أرضي من خلال الرقم 19588.2.

- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170 - 02353803843.

- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك .www.cpa.gov.eg4.

- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

- تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس اب على رقم: 01577779999 مع العلم بأن هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط وليس لاستقبال المكالمات.

- تسجيل الشكوى أو استقبال استفساراتكم عبر ‌الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك بمصر.

- تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو آبل.