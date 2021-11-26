قطع المياه عن مدينة ومركز الفيوم بالكامل وعدد من القرى لـ 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، برئاسة المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس الشركة، في بيان إعلامي لها، عن قطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات متواصلة، عن مدينة الفيوم بالكامل، وعدد كبير من القرى والمراكز، اليوم الجمعة، ابتداءً من العاشرة مساءً وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق، وذلك لاستئناف أعمال استكمال تحويل المرافق بمنطقة السواقي، بالإضافة إلى إنهاء أعمال الصيانة اللازمة للمرحلة الأولى بمحطة العزب الجديدة.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

وقال المهندس محمد عبد الجليل، في تصريحات صحفية، إنّ المناطق التي ستشهد انقطاع المياه، هي مدينة الفيوم بالكامل، وقرى مركز الفيوم وتوابعها بالكامل، لافتاً إلى أنّه في مركز إطسا قرى قلهانة، ودفنو، ومنية الحيط، ومطول، وقلمشاه.

المناطق المتأثرة بباقي المراكز

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنّ انقطاع المياه سيشمل أيضاً في بعض قرى مركز أبشواي وهي العجميين، وطبهار، والنصارية، بينما في مركز سنورس ستشمل مطرطارس، والكعابي، وجرفس، وأبو عيطة وتوابعهم، مُضيفاً أنّ انقطاع المياه سيشمل أيضاً قرى النزلة، والحامولي، والشواشنة وتوابعهم بمركز يوسف الصديق.

تدبير احتياجات المياه خلال الانقطاع

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المستشفيات، وأصحاب المخابز، والمواطنين، بتدبير وتخزين احتياجاتهم من المياه حتى تكفيهم طوال فترة القطع وحتى عودة ضخ مياه الشرب مرة أخرى.

توفير سيارات مياه شرب للمواطنين

وكشف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنّه سيجرى توفير سيارات تحمل مياه الشرب النقية، وتوزعها مجاناً على سكان وأهالي المناطق المتأثرة بالانقطاع، موضحاً أنّه سيتم توجيهها إلى أي مواطن يطلبها، مُطالباً المواطنين بالاتصال على الخط الساخن للشركة والذي يحمل رقم 125 من أي تليفون أرضي حتى يتمكنوا من طلب سيارة المياه والتي سيتم توجيهها لهم فور طلبها.