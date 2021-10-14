لمدة 24 ساعة.. تعرف على أماكن انقطاع وضعف المياه بالجيزة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن قطع المياه وضعفها في بعض مناطق وقرى محافظة الجيزة غدا الجمعة، لافتة إلى أن قطع المياه بسبب تنفيذ اعمال الربط للخزان الأرضي بمحطة مياه إمبابه وضعف الـمـيـاه للقيام بأعمال الصيانة الدورية بمحطة مياه أبو النمرس المرشحة.

تنفيذ أعمال الربط بين خط السحب قطر 900 مم والخزان

وأعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار المشروعات القومية الجاري تنفيذها ضمن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي من بينها مشروع مياه الخزان الأرضي الذي يتطلب الربط بين خط السحب قطر 900 مم والخزان، فإن الأمر يستلزم غلق المياه عن الخط قطر 1000 مم الخارج من محطة مياه إمبابة لتنفيذ أعمال الربط.

قطع المياه عن 5 مناطق وضعفها في 4

وأوضحت محافظة الجيزة في بيان لها أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ستقوم بقطع المياه لمدة 8 ساعات، اعتبارآ من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة، الموافق 15 من شهر أكتوبر الجاري، وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 16 من الشهر الجاري، لافتة إلى أن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي «أوسيم - ناهيا - صفط اللبن - شنباري - برطس»، وضعف المياه بمناطق «المناشي البلد - الجلاتمة - بهرمس - ذات الكوم».

الالتزام بالمواعيد المحددة والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت لضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة

وأشارت المحافظة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة، وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن (125)، لتلبية احتياجات المواطنين فورآ، مطالبة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

ضعف المياه 24 ساعة في 5 مناطق بأبوالنمرس

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن ضعف الـمـيـاه عن قرى (المنوات – الحرانية – زاوية مسلم - شبرامنت - طموه) بمركز أبو النمرس، وذلك اعـتـبـاراً مـن الساعة 10 مساء غد الجمعة، حتى الساعة 10 من مساء بعد غد السبت، الموافق 16 من الشهر الجاري.

وأرجعت الشركة سبب الضعف والانقطاع للقيام بأعمال الصيانة الدورية بمحطة مياه أبو النمرس المرشحة، حيث سيتم توقف المروق رقم (2) لمدة 24 ساعة.