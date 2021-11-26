ليلى علوي عن حفل طريق الكباش: لتاني مرة في وقت قصير بنبهر العالم وبننبهر معاه

علقت الفنانة ليلى علوي، على حفل افتتاح طريق الكباش، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي، قرينته.

ونشرت ليلى علوي، صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلقت عليها قائلة: «قادرين دايما نعمل الأحسن والأفضل، وأي تحدي قادرين نعديه»، مضيفة: «النهاردة لتاني مرة في فترة قصيرة بنبهر العالم وبننبهر إحنا كمان، بننبهر كل يوم بحضارتنا اللي لحد النهاردة بنكتشف فيها مقتنيات وثقافات وآثار مثيرة للاهتمام».

افتتاح مشرف

ووصفت ليلى علوي، افتتاح طريق الكباش بـ«المشرف»، ومدينة الأقصر بـ«الحبيبة»: «افتتاح مشرف لطريق الكباش بالأقصر، المدينة الحبيبة»، مضيفة «أحاسايس مختلطة عليه مليانه فرحة وفخر ودموع وعزة».

وقدمت ليلى علوي الشكر لكل من ساهم في هذا الحفل، قائلة «شكرا لكل القائمين على الحفل، حقيقي شغل عظيم ورائع حفظ الله مصرنا» واختتمت «بحبك يا بلادي».

حفل افتتاح طريق الكباش

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته انتصار السيسي حفل افتتاح طريق الكباش بمشاركة عدد كبير من المسئولين ومراسلي الصحف والوكالات والقنوات الأجنبية في الحفل الذي أقيم بالمنطقة الأثرية بالأقصر.

وشهد الحفل عددا من العروض الفنية والموسيقية، كما استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شرح حول طريق الكباش من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

يأتي ذلك بعد شهور قليلة من حفل موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارات الجديد والذي شهد عدد من الفقرات الفنية الرائعة وحضره عدد من المسؤولين العالميين.