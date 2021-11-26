«أكبر متحف في الهواء الطلق».. إشادات عالمية بافتتاح طريق الكباش

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي، وهدير أبو زيد، وحسام حداد، تقريرًا بعنوان «إشادة عالمية بحفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر.. أقدم طريق أثري بالعالم».

وذكر التقرير أن هناك إشادة عالمية من العديد من الصحف والمواقع العالمية بـ حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر، حيث جسد عظمة القدماء المصريين، حيث تم إحياء ممر تاريخي يعود عمره لما يزيد على 3 آلاف عام يربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك على امتداد نحو 2700 متر.

المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وبحسب التقرير فإنه، مع انطلاق حفل الافتتاح، غرد لويس ميجيل بوينو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على حسابه الرسمي بموقع «تويتر» مهنئا مصر، قائلاً: «أتابع مثل الكثيرين حول العالم، حفل افتتاح طريق الكباش الجديد، ألف مبروك لأم الدنيا مصر».

صحيفة ديلي ميل

فيما قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن مصر تزيح الستار عن ما وصفته بـ«طريق مقدس» تصطف على جانبيه آلاف التماثيل، والذي كان يستخدم كطريق موكب للآلهة قبل 3000 عام، مشيرة إلى أن «هذا الامتداد الذي يبلغ طوله 1.7 ميل، يُطلق عليه شارع أبو الهول، أكثر من 1050 تمثالًا لأبي الهول والكباش التي تربط معابد الكرنك في الشمال بالأقصر في الجنوب».

وقالت صحيفة «لابانجورديا» الإسبانية في تقريرها الذي جاء بعنوان «أكبر متحف في الهواء الطلق.. الأقصر تعيد فتح الكباش»، أن هذا الطريق سيجعل الأقصر تبدو من أكبر المتاحف في العالم.