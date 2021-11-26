فودة: توقيت افتتاح طريق الكباش يدعم انتعاشة السياحة في الموسم الشتوي

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه حضر أمس أسطورة افتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر وسط أجواء لم يسبق لها مثيل لإحياء التاريخ الفرعوني القديم، مشيرا إلى أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي الافتتاح وكبار الشخصيات أضفى على الحدث صبغة العالمية بعد أن تناقله وسائل إعلام عالمية لتوصيل رسالة للعالم بأن مصر هي مهد الحضارات، وبلد الأمن والأمان.

وأكد فودة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن طريق الكباش أضاف تفردًا لمحافظة الأقصر، حيث أصبحت متحف مفتوح للجميع كما أعلن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، موضحًا أنه عمل محافظًا الأقصر عقب ثورة 25 يناير لمدة 60 يومًا فقط ويعرف قيمة المحافظة التاريخية فهي مشتى مصر وتضم أهم وأقدم المعابد في مصر.

الشتاء في الأقصر وشرم الشيخ شكل تاني

وأشار فودة، إلى أن فصل الشتاء في منتجع شرم الشيخ، والأقصر مختلف تمامًا عن باقي مدن العالم السياحية، حيث تكون الأجواء رائعة في النهار حيث الشمس الدافئة، وبالليل قد تنخفض درجات الحرارة لتصل إلى 15 درجة وهي ممتازة مقارنة بالدول الأوربية.

أضاف فودة، أن افتتاح طريق الكباش في هذا التوقيت هو اختيار موفق من أجهزة الدولة لأنه يأتي مع بداية الموسم الشتوي واقتراب احتفالات راس السنة «الكريسماس»، متوقعًا انتعاشة سياحية في مصر الفترة القادمة تضاهي ما قبل عام 2010، موضحًا أن مصر تأثرت كثيرًا بالسياحة لأنها تسهم بثلث الدخل القومي لمصر.

احتفالية التجلي الأعظم

أكد محافظ جنوب سيناء، أن هناك استعدادات تجرى الآن علي أرض جنوب سيناء من أجل إقامة احتفالية كبيرة بسانت كاترين تحت عنوان «سانت كاترين أرض التجلي».

ولفت فودة، أن هناك اجتماعات تعقد حاليًا لوضع ترتيب الاحتفالية المقرر إقامتها يوم التاسع والعاشر من شهر ديسمبر المقبل بحضور كبار الشخصيات في مصر وعدد من الملوك والسفراء لبعض الدول الأجنبية والعربية بهدف الترويج للمدينة الدينية.

وقال إن الرئيس أطلق مشروع التجلي الأعظم لإقامة 14 مشروع لإحياء المدينة الدينية ويجري الآن تنفيذ هذا المشروع العملاق الذي لا يقل أهمية عن مشروع طريق الكباش.

أضاف أن المشروع هدفه جذب أكبر عدد من السياح للإقامة بالمدينة والاستمتاع بالتطوير الذي يحدث بجانب معالم المدينة السياحية.