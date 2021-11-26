الحكومة تنفي إلزام المصلين بدفع فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد

تداولت المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن إصدار وزارة الأوقاف منشورا يُلزم المصلين بدفع فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد، تزامناً مع تركيب العدادات مسبقة الدفع، ما دعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى التواصل مع وزارة الأوقاف، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً عدم صحة إصدار الوزارة منشورا يُلزم المصلين بدفع فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد، مُشددةً على تحمل الوزارة دفع فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد بالكامل دون تحصيلها من المصلين.

منشور الأوقاف لا علاقة له بدفع الفواتير

وأشارت إلى أن المنشور الصادر من الوزارة لا علاقة له بعملية دفع الفواتير، وإنما يتعلق بآلية الانتهاء من تركيب العدادات مسبقة الدفع بالمساجد وملحقاتها وفقاً لخطة التعاون مع وزارة الكهرباء، حيث يتم تركيب عداد خاص باستهلاك المسجد تتحمل قيمة استهلاكه الوزارة، بينما يتم تركيب عداد آخر مستقل لملحقات المساجد أياً كان استخدامها «سكن أو دور مناسبات أو دور حضانة أو مكاتب إدارية مستأجرة لممارسة أي نشاط إداري أو تجاري أو خلافه»، على أن يتحمل المستفيد استهلاكه منها، ولا يُحمَّل ذلك على عداد المسجد مسبوق الدفع.

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