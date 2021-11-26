دنيا سمير غانم عن والديها الراحلين: «اللهم ارحمهما في يوم الجمعة»

ما زالت الفنانة دنيا سمير غانم، تتذكر والديها الراحلين دلال عبد العزيز، وسمير غانم، حيث تستخدم حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، لنشر أدعية لهما من حين لآخر، كما تطالب جمهورها بالدعاء لهما.

دنيا سمير غانم: اللهم في يوم الجمعة ارحمهما يارب

ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم، اليوم الجمعة، صورة والدها ووالدتها معاً، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلقت عليها: «اللهم في يوم الجمعة ارحمهما يا رب واسعدهما واكرمهما بكرمك وعطائك ورحمتك واجعلهما مطمئنين منعمين بجنتك»، مختتمة حديثها، بمطالبة الجمهور بالدعاء لهما، وقراءة سورة الفاتحة.

دنيا سمير غانم تتذكر والديها باستمرار

وسبق أن نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، ونشرت صورة والديها الراحلين سمير غانم، ودلال عبد العزيز، في 11 أكتوبر الماضي من العام الجاري 2021، وذلك عبر حسابها على موقع تبدل الصور والفيديوهات «انستجرام».

دنيا سمير غانم: ربي ارحمهما كما ربياني صغيراً

وعلقت الفنانة دنيا سمير غانم، على صورة والديها، قائلة: «وحشتوني أوي يا أغلي و أنقي و أطيب ناس في الكون، ربي ارحمهما كما ربياني صغيراً»، متابعة: «اللهم اسكنهم الفردوس الأعلى يا رب وصبرنا على فراقهم».

دنيا سمير غانم ترسل كلمات مؤثرة لوالدتها الراحلة دلال عبد العزيز في الذكرى الـ40

وفي ذكرى الـ40 يوماً على وفاة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، قامت ابنتها دنيا سمير غانم، بنشر صورة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، ووجهت لها العديد من الأدعية، قائلة: «النهارده اليوم الـ40 على فراقك يا أمي، اللهم نور لها قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها.. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار».