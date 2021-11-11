دنيا سمير غانم تستعيد لحظة تكريم والديها من «القومي للمسرح»: حسيت بالدعم

استعادت الفنانة دنيا سمير غانم لحظات استلامها تكريم والديها الراحلين، خلال حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح، ونشرت عبر حسابها على «انستجرام» مجموعة من الصور لها أثناء استلام التكريم، وعلقت عليها «رجوعا لليوم العاطفي اللي خلاني أحس بأنني محبوبة ومدعومة من كل الناس اللي حواليا وبالذات من الجمهور العظيم اللي أصبح عيلتنا وإخواتنا وأهلنا».

دنيا سمير غانم تشكر إدارة المهرجان القومي للمسرح

كما قدمت دنيا سمير غانم الشكر لإدارة المهرجان القومي للمسرح، «شكرا للمهرجان القومي للمسرح المصري على التكريم وشكرا لجميع التكريمات أشكركم على تقديركم لمشوار والدي ووالدتي الفني ربنا يرحمهم يا رب».

واختتمت كلامها: «شكرًا لكل اللي عملوا مجهود لمساعدتي في الظهور بمظهر جيد يليق بتكريم أهلي الغاليين في اليوم ده».

بكاء دنيا سمير غانم في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح

وكان حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح شهد تكريم اسم الفنانين الراحلين سمير غانم، ودلال عبد العزيز الذين غيبهما الموت بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وكان حفل التكريم هو الظهور الأول لـ«دنيا» بعد وفاة والديها، لذلك لم تتمالك نفسها عند تسلم الجائزة وانهارت في البكاء.

دنيا سمير غانم تهنئ صناع عمل فرق خبرة

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دلال عبد العزيز، كان فيلم «فرق خبرة» والذي يُعرض حاليًا في السينمات، حيث انتهت من تصوير جميع مشاهدها قبل وفاتها، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه، وحصد مليون جنيه خلال أول أسبوع من عرضه.

وهنأت دنيا غانم صناع العمل، ونشرت عبر حسابها الرسمي على «انستجرام»، مجموعة من الصور من العرض الخاص للفيلم، وعلقت عليها: «ألف مبروك فيلم فرق خبرة بالتوفيق يارب لكل صناع الفيلم الله يرحمك يا أمي».