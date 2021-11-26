خبير: التحول الرقمي يقضي على الروتين ويوفر 25% من تكلفة العملة الورقية

قال الخبير التكنولوجي «محمد حمزة»، إن مصر قطعت شوطا كبيرا في التحول الرقمي وبناء الجمهورية الجديدة، من خلال التوسع في تقديم الخدمات الآلية المميكنة عبر التقنيات المعلوماتية الحديثة، لافتا إلى أن ذلك سيسهم بشكل كبير في تحسين بيئة العمل داخل جميع مؤسسات الدول وبما يعود على المواطنين في تقديم خدمةأسرع وبأقل مجهود.

التحول الرقمي يساهم في القضاء على الروتين

وأضاف «حمزة»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن التحول الرقمي يساهم في القضاء على الروتين والبيروقراطية بنسب قد تصل إلى 100%، فضلا عن السرعة في آداء الخدمة التي يطلبها المواطنون، لافتا إلى كل دول العالم وضعت خططا استراتيجية للتحول الرقمي في كافة معاملاتها.

يوفر جزء كبير من التكاليف

وأوضح «حمزة»، أن التحول الرقمي أيضا يوفر جزء كبير من التكاليف التي كان يتم إهدارها بسبب استخدام الطرق العادية من أوراق وأختام وتنقل بين مكتب وآخر للحصول على توقيع، لافتا إلى أنه على الأقل هناك 50% تم توفيرها جراء إتمام الخدمة عن طريق أجهزة الحاسب الآلي.

يوفر على الحكومة نحو 25% من تكلفة إصدار العملات الورقية

ولفت الخبير التكنولوجي، إلى أن التحول الرقمي سيوفر على الحكومة المصرية نحو 25% من تكلفة إصدار العملات الورقية خصوصا مع اتجاه البنوك لميكنة كافة معاملاتها إلكترونيا، وأيضا من خلال خدمات الدفع الالكتروني التي توسعت فيها الشركات والمؤسسات التجارية وحتى المحلات الصغيرة بشكل كبير خلال الفترات الماضية من خلال نقاط البيع.

مصر من أوائل الدول التى تطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية

وأشار إلى أن مصر تعد من أوائل الدول فى الشرق الأوسط وإفريقيا التي تبنت تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، وستعمل على الحد من التهرب الضريبي وتسهيل إجراءات الفحص، فضلا عن سهولة تسوية أية معاملات في وقت قصير وبأقصى سرعة ممكنة من خلف الشاشات.

محو الأمية التكنولوجية للمواطنين

وشدد على أن التحدي الأكبر في الفترة المقبلة، هو محو الأمية التكنولوجية لدى المواطنين، من خلال توفير دورات وورش عمل لغير الحاصلين على شهادات المهارات الأساسية للتعامل مع الحاسب الآلي، خصوصا وأن العالم يتجه الآن إلى الغاء كافة المعاملات الورقية.