السيسي: مصر تشجع مبادرات التحول الرقمي والشمول المالي في دول الكوميسا

استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهم ملامح رؤية مصر لرئاستها تجمع الكوميسا، قائلا إنّ مصر تولي اهتماما كبيرًا لتذليل أي عقبات تواجه حركة الأعمال في الإقليم، حيث تؤمن بأنّه ضرورة ملحة لتسريع وتيرة التعافي من جائحة كورونا.

تشجيع المبادرات لتيسير بيئة الأعمال

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في القمة الـ21 لتجمع الكوميسا، التي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة: «لتحقيق ذلك، تعمل مصر خلال رئاستها للتجمع، على تشجيع المبادرات التي تساهم في تيسير بيئة الأعمال، خاصة الهادفة للتحول الرقمي والشمول المالي لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمبادرات الهادفة لتشجيع مشاركة سيدات وشباب الأعمال في عملية التكامل الاقتصادي، وتشجيع حركة الاستثمارات البينية للقطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية المختلفة».

تنمية التجارة البينية المشتركة

وتابع الرئيس السيسي، أنّ مصر ستعمل خلال رئاستها على زيادة انخراط مجتمع الأعمال المصري مع نظرائه من دول العالم، للاستفادة من المزايا التي تتيحها الاتفاقية أمام الشركات المصرية والشركات من الدول الأعضاء، وتنمية التجارة البينية المشتركة وفقا لمبدأ المنفعة المتبادلة التي تحقق المصلحة للجميع.

وفي تصريحات سابقة، صباح اليوم، قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنّ العاصمة الإدارية الجديدة تستضيف قمة الكوميسا الـ21 ، بمشاركة ممثلي الدول الأفريقية أعضاء التجمع، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب سكرتير عام الكوميسا وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الأفريقية.

وأكدت الوزيرة أنّ القمة تعقد تحت شعار «تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي»، وتهدف لتشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع الكوميسا، وتعزيز قدرة الدول الأعضاء على الصمود ومواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصادها.

وبحسب الوزيرة، تشهد فعاليات القمة تسلّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة مصر للكوميسا من رئيس دولة مدغشقر، يعلن بعدها الرئيس السيسي إطلاق استراتيجية الكوميسا متوسطة المدى 2021-2025.

وكشفت الوزيرة عن أنّ القمة تشهد استعراض عدد من التقارير حول موضوعات التكامل الاقتصادي، وموقف جائحة كورونا في الإقليم، والمجلس الوزاري الـ42 للكوميسا الذي انعقد يوم 9 نوفمبر الجاري، وتقرير وزراء خارجية الكوميسا الـ17 الذي انعقد الأسبوع الماضي، وحالة التكامل الاقتصادي في الإقليم، وتقرير الدورة الحالية للكوميسا، وكذا تقرير مجلس أعمال الكوميسا، إلى جانب عقد مراسم حلف اليمين لقضاة محكمة عدل الكوميسا للاستئناف، والمفوضين الجدد المعينين بمفوضية الكوميسا للمنافسة، ولجنة حكماء الكوميسا، إلى جانب الإعلان عن الفائزين بجوائز التميز الإعلامي والابتكار.