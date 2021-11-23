«الاقتصادي الأفريقي»: مصر تعمل على تصدير التحول الرقمي لدول القارة

قال السفير محمد عبد الغفار، رئيس المجلس الاقتصادي الأفريقي، إن مؤتمر الكوميسا اليوم في مصر شهد تجمع 21 دولة تحت شعار «تعزيز القدرة على الصمود لتحقيق التكامل الرقمي»، لافتا إلى أنه كانت هناك قراءة مبكرة واستراتيجية للإدارة المصرية من أجل التحول الرقمي وتقديم الخدمات الحكومية بشكل أفضل للمواطنين، مبينا أن هذا الأمر سهل لمصر إجراء وتقديم الخدمات للمواطنين، وتصدير التحول الرقمي لدول أفريقيا.

التحول الرقمي في مصر وتصديره للدول الافريقية

وأضاف «عبد الغفار» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» اليوم الثلاثاء وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن التحول الرقمي جعل مصر قادرة على الصمود، وتحقيق معدلات تنمية مرتفعة على الرغم من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في وقت كانت دول أوروبا تشهد تراجعا في معدلات التنمية.

انضمام مصر للكوميسا في عام 1998

وأوضح رئيس المجلس الاقتصادي الإفريقي، أن مصر انضمت لمنظمة الكوميسا في عام 1998، لافتا إلى أنه تم انعقاد قمة في عام 2015 للدمج بين المنظمات الأفريقية المختلفة، وهي 3 منظمات، تضم دول في جنوب أفريقيا ومنظمة الكوميسا، وتجمع آخر للدول الأفريقية، مبينا أن المجلس الاقتصادي الأفريقي نشأ من أجل تسهيل التجارة بين مختلف الدول الإفريقية.

أزمات تواجه اقتصادات الدول الأفريقية

وأشار رئيس المجلس الاقتصادي الأفريقي، إلى أن الدول الأفريقية واجهت تحديات تمثلت في إغلاق بعض الموانئ بسبب فيروس جائحة كورونا المستجد، وكذلك ارتفاع ثمن الطاقة في الدول الأفريقية على الرغم من امتلاك كثير من الدول منتجات بترولية.