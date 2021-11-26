أول صورة لحادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بالعلمين الجديدة

نقلت سيارات الإسعاف 39 مصاب من عدة محافظات إلى مستشفى العلمين النموذجى عقب وقوع حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل إلى في مدينة العلمين النموذجى ولا توجد حالات وفاة.

ودفعت الصحة بفرق الإنتشار السريع فيى الطوارىء بالمستشفى وجارى التعامل مع جميع المصابين وتقديم الكشوفات الطبية والأشعة والتحاليل وإستكمال العلاج لهم عقب إسعافهم بالإسعافات الأولية.

وشهدت مدينة العلمين الجديدة ،اليوم الجمعة تصادم أتوبيس تابع لشركة أوراسكوم مع سيارة نقل ثقيل مما تسبب في وقوع إصابات بدأت ب28 مصاب وإرتفعت حتى 39 مواطن وتعاملت معهم هيئة الإسعاف بشركل سريع بإخلاء جميع المصابين مستشفى العلمين في الساحل الشمالي أقرب مستشفى لموقع الحادث.