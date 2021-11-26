«الصحة» تدفع بـ12 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث تصادم بمدينة العلمين

دفعت وزارة الصحة والسكان بـ12 سارة إسعاف لنقل مصابي حادث تصادم أتوبيس خاص بشركة، وسيارة نقل بطريق تل العيس بمدينة العلمين صباح اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحادث أسفر عن إصابة 39 مواطنا، مشيرا إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كسور وجروح وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.

وأكد «عبدالغفار»، توافر أدوية الطوارئ وجميع فصائل الدم في مستشفى العلمين، مؤكدا تلقي كافة المصابين الرعاية الطبية اللازمة، لحين استقرار حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.