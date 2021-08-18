بالأسماء.. إصابة 10 في تصادم سيارتي نقل وميكروباص بطريق العلمين الدولي

أصيب، اليوم الأربعاء، 10 مواطنين بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم سيارتي ميكروباص وسيارة نقل في الكيلو 24 بالطريق الدولي الساحلي بالعلمين، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وقدم المسعفون جميع الإسعافات الأولية للمصابين خلال نقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

نقل 10 مصابين لمستشفى العلمين للعلاج

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي جميع المصابين، وهم فايز عبدالعال مصطفى، 27 سنة، من البحيرة، مصاب باشتباه «pc» واشتباه كسر بالذراع اليمنى، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود حسني السيد، 21 سنة، من الجيزة، مصاب باشتباه «pc» وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحسام أحمد نصرالله، 22 سنة، من القاهرة، مصاب باشتباه «pc» وكدمة شديد بالعين اليسرى وسحجات متفرقة بالجسم، وشخص مجهول الهوية مصاب باشتباه «pc» واشتباه كسر بالفقرات العنقية وعظام الجمجمة، مع اشتباه نزيف داخلي وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وضمت قائمة المصابين شهاب ناجي صابر، 27 سنة، من القليوبية، مصابا باشتباه «pc» وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود عادل فرج، 27 سنة، من القاهرة، مصابا باشتباه «pc» واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وشادي سمير صالح، 26 سنة، من القاهرة، مصابا باشتباه «pc» وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ووائل محمد علي عوض، 38 سنة، من القاهرة، مصاب باشتباه «pc» واشتباه كسر بالذراع اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وخديجة عبدالفتاح عباس، 34 سنة، من القاهرة، مصاب باشتباه «pc» وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإسلام سليم محمد، 34 سنة، من القاهرة، مصابا باشتباه «pc» وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتجرى مباحث قسم شرطة العلمين معاينة للحادث، بعد أن انتقلت إلى الموقع، وجار التعرف على أسباب وملابسات وقوعه.