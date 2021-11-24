سعر الليرة التركية اليوم الأربعاء.. انكماش وهبوط تاريخي

تراجع سعر الليرة التركية اليوم الأربعاء الموافق 24 نوفمبر الحالي مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، في بداية التعاملات الصباحية، ليسجل هبوطًا ملحوظًا لليوم الثامن على التوالي، بعد تعاف قصير عند الإغلاق نهاية الأسبوع الماضي، لتعود من جديد اليوم وتسجل انخفاضا تاريخيا بالتزامن مع مخاوف بشأن تداعيات خفض سعر الفائدة الأسبوع الماضي، وتكهنات بشأن تعديل وزاري، في حين أظهرت بيانات تراجع ثقة المستهلكين إلى مستوى قياسي.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء في المجال الاقتصادي، سعر الليرة التركية اليوم.

سعر الليرة التركية مقابل الدولار

سجّل سعر الدولار اليوم أمام الليرة التركية ارتفاعا كبيرًا، إذ سجل 12:93 ليرة تركية مقابل الدولار الواحد.

سعر الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية

في حين سجل سعر اليورو الواحد نحو 13.87 ليرة تركية.

ووصل سعر الجنيه الإسترليني لنحو 12.34 ليرة تركية.

سجّل الفرنك السويسري ارتفاعًا أمام الليرة التركية ليباع بسعر 13.23 ليرة.

سجل الدرهم الإماراتي ارتفاعًا أمام الليرة التركية ليباع بسعر 3.37 ليرة.

سجل سعر الدينار الكويتي ارتفاعا أمام الليرة التركية ليباع بسعر 40.86 ليرة مقابل دينار كويتي واحد.

البنك المركزي التركي يحذّر

وفي سياق متصل، حذّر البنك المركزي التركي بحسب بيان صادر عنه، من أنّ سعر صرف الليرة التركية يخضع لقواعد العرض والطلب على الليرة التركية في السوق، ولا يمكن التدخل إلا في التقلبات الحادة، محذّرًا مما وصفه بـ«تكوينات أسعار غير صحية في أسواق الصرف الأجنبي»، مشيرًا إلى أنّ تكوينات هذه الأسعار غير واقعية، وبعيدة كليًا عن الأساسيات الاقتصادية.

لقاء أردوغان مع محافظ البنك المركزي

وجاء بيان البنك المركزي التركي، عقب لقاء مغلق بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومحافظ البنك شهاب كافجي، في وقت سابق، اليوم في العاصمة أنقرة.

البنك المركزي التركي يخفّض سعر الفائدة

وبحسب ما ذكره موقع «روسيا اليوم»، صعدت الليرة التركية لتسجل أقل من 11.2 مقابل الدولار، الإثنين الماضي، وذلك بعدما بلغت مستوى منخفض غير مسبوق أواخر الأسبوع الماضي.