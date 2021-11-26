أسماء الـ39 مصابا بحادث تصادم أتوبيس ونقل في العلمين

أصيب 39 عمال، في حادث تصادم أتوبيس نقل عمال تابع لشركة أوراسكوم مع سيارة نقل، وعلى الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي.

39 مصابًا حادث تصادم العلمين من 10 محافظات

وتبين خلال حادث تصادم مدينة العلمين الجديدة أن جميع المصابين البالغ عددهم 39 مصابًا هم من 10 محافظات من وجه بحري وقبلي، وهي محافظات «البحيرة، والإسكندرية، والغربية، وقنا، وسوهاج، والمنيا والقاهرة، وبني سويف، وكفر الشيخ، ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية».

وتعاملت وزارة الصحة بشكل سريع مع الحادث من خلال إخطار المستشفى بوقوع الحادث ونقل المصابين وإجلاؤهم بشكل أسرع، واستقبل فريق الانتشار السريع للمصابين في قسم الطوارئ والاستقبال، وقدمت الخدمات الطبية العاجلة لهم، وجاري واستكمال جميع الفحوصات الطبية اللازمة، حسب كل حالة على حدة.

أسماء المصابين في حادث تصادم العلمين الجديدة

وتنشر الوطن أسماء جميع المصابين الـ39 في حادث العلمين الجديدة وحالتهم الصحية، وهم: «محمد حامد علام 30 سنة، ومحمد صافي النجار 34 سنة، ومحمد رفعت محمد 26 سنة، وحسين مهران حسين 24 سنة، وياسر محمود احمد 43 سنة، وحسام عبداللطيف عبدالحميد 22 سنة، والسيد محمد فتحي 24 سنة، ومحمود عبدالرحيم محمود 29سنة، ومحمود عنتر محمد أبو العنين 22 سنة، وعبدالرازق محمود عبدالمنعم 25 سنه، وخالد محمد احمد 30 سنة، وحمدي كمال الدين 36 سنة، وشعبان بدوي عبدالغني 43 سنة، ورفعت أشرف محمود 25 سنة، ومحمد جمال مرسي 22 سنة، أحمد حسين منصور 58 سنة، أحمد عبدالباقي عبدالوكيل 23 سنة».

«أحمد هاشم عبدالعزيز 26 سنة، أحمد كرم جاد 19 سنة، كارم كاشف علي 30 سنة، سلام سعيد عبدالرازق 23 سنة، رجب ياسين عبداللطيف 27 سنة، محمد أبو الحمد هاشم 24 سنة، حازم رائد عبدالحفيظ 22 سنة، عبدالله محمد عرابي 32 سنة، مرتضي أحمد أحمد هاشم 43 سنة، أحمد ثابت عبدالحي عبده 40 سنة، السيد عبدالمعطي التومي 44 سنة، قرني بكر أبو العلاج 52 سنة، ضاحي صادق احمد 44 سنة، محمد هاشم عبدالعزيز 22 سنة، معتز عبدالروف عبدالسلام 21 سنة، إسلام عبدالرحمن احمد 22 سنة، حماده مصطفي محمد 26 سنة، وائل البكري أبو العلا 53سنة، احمد محمد زين العابدين 26سنة، محمود عبدالرحيم عبدالكريم 44 سنة، اكرم عبيد أبو الحسن 34 سنة، ناصر السيد محمد 59 سنة».