تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقه في المنيا.. الميراث حوّل الأخوة إلى أعداء

لم يُترجم مصطلح «الأخوة الأعداء» في الأعمال الأدبية والفنية فقط، لكنه وجد طريقه إلى أرض الواقع أيضًا، وتحديدا في إحدى قرى محافظة المنيا، عندما أخرج شخص سلاحاً نارياً من بين طيات ملابسه وصوب المسدس تجاه شقيقه، فأطلق عليه عدة طلقات نارية كانت كفيلة لترديه قتيلاً في الحال.

تقسيم التركة

شهدت قرية الروضة التابعة لمركز ملوي بمحافظة المنيا، اجتماع عدد من الأهالي لتقسيم تركة والدين عقب وفاتهما، فشرع كبير الجلسة مع المحامي بفتح وصية الأب ليجد أنه قسم أمواله بين ابنيه بشكل دقيق، ذاكراً أسباب كتابة أجزاء تركته لكل منهما، ولكن الوصية لم تلق قبولاً من قبل الأخ الأصغر، إذ كان طامعاً فيما هو أكثر من ذلك.

بلاغ يفيد بالواقعة

وتلقى قسم شرطة دائرة مركز ملوى بلاغاً من الأهالي يفيد بومصرع أحد الأشخاص في قرية الروضة، وذلك عقب نشوب مشاجرة أسفرت عن مصرعه على يد شقيقه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحة البلاغ، وبإجراء التحريات الأولية تبين أن المتهم يدعى «أحمد»، ويبلغ من العمر 33 عاماً، والمجني عليه يدعى «محمد»، ويبلغ من العمر 38 عاماً، وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى أن مشاجرة على الميراث كانت السبب في وقوع تلك الجريمة.

خلاف على الميراث

ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وقتل شقيقه الأكبر، وذلك لخلاف فيما بينهما على تقسيم الميراث، فقام بإخراج سلاح ناري كان بحوزته وصوب عدة طلقات نارية على شقيقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة على الفور.

وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لتحديد أسباب الوفاة، ثم صرحت بدفنها. وأمرت النيابة العامة في وقت سابق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.