«كاف» يحدد موعد السوبر الأفريقي وقرعة تصفيات كأس العالم

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عن موعد إجراء قرعة المرحلة النهائية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقبل 2022 بقطر، والتي تشهد مشاركة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، وذلك عقب تصدر الفراعنة لمجموعتهم على حساب كلا من: أنجولا، الجابون وليبيا، كما أعلن الكاف عن موعد مباراة السوبر الأفريقي والتي ستجمع بين الأهلي المصري والرجاء المغربي، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية التي تستضيفه مصر.

وأكد الاتحاد الأفريقي أن قرعة المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم ستقام بين يومي 22 و26 يناير المقبل.

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