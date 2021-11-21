خالد الدرندلي: تكلفة ستاد الأهلي تفوق ميزانية النادي

قال خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقبلة، اليوم، إن تكاليف إنشاء ستاد النادي الأهلي قد تبلغ 3 مليارات جنيه، بما يفوق ميزانية النادي في الوقت الحالي التي تقدر بنحو 2.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن شركة المنشآت التي دشنها النادي تتولى هذا الملف، موضحا: «أعضاء مجلس الإدارة هيبعدوا عن الملف لأن المتخصصين أقدر منا في هذا المجال».

وأضاف الدرندلي، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور، أن مذبحة ستاد بورسعيد كانت أكبر أزمة تعرض لها النادي؛ إذ تسببت في إيقاف النشاط الرياضي، وهو ما ترتب عليه توقف إيرادات النادي من نواحٍ كثيرة منها عقود الرعاية والبث والتذاكر.

حادث ستاد بورسعيد محنة كبيرة

وتابع أمين صندوق النادي الأهلي: «كانت محنة كبيرة وأدرنا أموال النادي بطريقة صحيحة، كان بيبقى معانا 200 ألف جنيه وبيتطلب منا مصروفات بالملايين، وتعاملنا مع الوضع بالشكل الأفضل، ولم نستغنَ عن لاعبين أو عمال وفزنا ببطولة دوري أبطال أفريقيا عامين متتاليين رغم توقف النشاط الرياضي، وحسن حمدي رئيس النادي الأسبق كان محنكا في التعامل مع الأزمة».

كورونا يؤثر على دخل الأهلي

وأكد أن أزمة كورونا أثرت على دخل النادي في كل الفروع: «النادي قفل لفترات طويلة، ولم نخفض العمالة رغم أن ذلك حدث في العالم كله، ولم نخفض العقود، وكان قرارا صائبا من مجلس الإدارة، لكننا قللنا بعض المصروفات في أمور أخرى والجمعية العمومية ولاعبو ومدربو الفرق المختلفة استوعبوا الأمر».