خالد سليمان: أنا قادر على إدارة النادي الأهلي مش نازل أهزر ولن أنسحب

قال خالد سليمان، المرشح على منصب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إنه يدير عددا من المشروعات منها قرية سياحية ضمن تلك المشروعات أصغر حمام سباحة بها أكبر من حمام سباحة النادي الأهلي، موضحًا أنه يُحب محمود الخطيب كلاعب كرة قدم ومن عشاقه فهو الملهم، «خضت تجربة انتخابات الأهلي في 2017 على عضوية فوق السن، وحصلت على حوالي 770 صوتا بصفة مستقلة، وأنا ضد مبدأ القائمة في الانتخابات لأنها تفسد إرادة الجمعيات العمومية، ومنذ 2017 عزمت على خوض الانتخابات على منصب الرئيس».

لم يسعى لتشكيل قائمة مواجهة لقائمة محمود الخطيب

وأضاف «سليمان»، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لم يسعى لتشكيل قائمة مواجهة لقائمة محمود الخطيب، معلنا دعمه لخالد الدرندلي في منصب أمين الصندوق لما حققه في الدورة الماضية، خاصة أن الخطيب يتباهى بميزانية النادي التي تعد إنجازا لأمين الصندوق، بعكس خسارة بطولتين بمنتهى السهولة منهم البطولة المحببة للجماهير وهي بطولة الدوري، موضحًا أن منظومة كرة القدم في الأهلي لها نظام خاص لا يمكن المساس به في وجود أي مجلس إدارة، كما أن الأعضاء يحتاجون العديد من الخدمات.

النادي الأهلي فرع الجزيرة يحتوي على حمام سباحة واحد

وأشار خالد سليمان، إلى أن النادي الأهلي فرع الجزيرة يحتوي على حمام سباحة واحد، ونفس الحال في مدينة نصر، مضيفا «ما حدث في مدينة نصر هو ساحة انتظار وليس جراجا كما يقال»، مشددًا على أنه لا بد من تواجد أعضاء مجلس الإدارة باستمرار في النادي الأهلي، ويجب تعاقد مجلس الإدارة على وجبات للأعضاء بأسعار مخفضة، موضحًا أنه يبلغ من العمر 59 عاما ويعمل بمهنة المحاماة منذ 36 عاما، وكان عضوا بمجلس الشعب عن دائرة قصر النيل، كما ذكر أن الجمعيات العمومية للنادي الأهلي لم تنعقد منذ 4 سنوات إلا في اللائحة الاسترشادية فقط.

سليمان: سأقوم بتعديل عدد من مواد لائحة الأهلي إذا فزت بالانتخابات

وأوضح «سليمان»، أنه سيقوم بتعديل عدد من مواد لائحة الأهلي إذا فاز بالانتخابات، موضحا أنه لا أحد يعلم خط سير شركات الاستثمار التي تتعامل مع النادي الأهلي، مشيرا إلى أن لجنة الحكماء بأعضائها، يجب أن تكون محايدة، لكنها فقدت الحيادية بعد خوض أحد أبناء أعضائها الانتخابات، كما أن القانون يمنع الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الأهلي، وأن 70% من المحسوبين على قائمة الكابتن محمود الخطيب لن ينجحوا إذا خرجوا من القائمة، «لن أنسحب من انتخابات الأهلي ومن الممكن أن أحقق الفوز ويكون الخطيب غير موفق».

من الوارد حدوث تغييرات في النادي الأهلي

وتابع: «أنا رجل قادر على إدارة النادي الأهلي، أنا مش نازل أهزر وموعدنا الجمعة»، مؤكدًا أنه من الوارد حدوث تغيرات في النادي الأهلي كما أنني قادر على التعامل مع أي تغيير قد يطرأ كعضو عادي، مؤكدا أنه لن يطعن على الانتخابات في حالة خسارته بشرط ألا تشوبها شائبة: «سأقدم التهنئة للخطيب إذا فاز بمنصب رئيس النادي الأهلي».